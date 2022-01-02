搶看冬奧4／搶3億人滑雪商機　「世界前三大」冰雪設備台商首曝光

記者任以芳／崇禮報導

2015年北京申辦2022年冬奧會和冬殘奧會，曾表態「帶動三億人參與冰雪運動」。為了推動滑雪產業，大陸官方在比賽場館之一的張家口市設立「冰雪運動裝備產業園」，吸引43家外資廠商落腳，其中「世界前三大」生產冰雪設備的台商宏威運動用品也進駐。《東森新媒體ETtoday》記者實地採訪工廠，業者難得曝光冰鞋製造流程，光是鞋底多達十多道工序。

▲ 張家口「冰雪運動裝備產業園」。（圖／記者任以芳攝）

張家口在高新技術產業開發區內設立「冰雪運動裝備產業園」，該園區占地435畝，總建築面積為24.7萬平方公尺，基建總投資11.42億元人民幣。主要分為：輕型裝備生產區、重型裝備製造區、辦公研發綜合服務區、冰雪運動展覽中心等四大板塊。

「冰雪運動裝備產業園」也吸引中外冰雪運動裝備業者，張家口高新技術產業開發區管委會副主任白建海受訪時介紹，目前有法商MND索道、蘇法格造雪機、義大利商天冰、瑞士商BMF索道等43家國外知名企業陸續進駐，其中還有台資企業宏威運動用品。

▼張家口高新技術產業開發區管委會副主任白建海。（圖／記者任以芳攝）

▲ 外媒參訪張家口冰雪產業園區。（圖／記者任以芳攝）

台商宏威運動用品母公司在珠三角廣州市，名叫勇源運動用品科技有限公司，深耕大陸快三十年，專門生產冰刀雪鞋、滑雪板，製造供冰球運動使用的裝備產品。該公司最大的粉絲還有俄羅斯總統普丁，之前生日冰球賽上全身裝備，都出自於勇源公司研發製造。

勇源總經理余亭宏受訪時表示，勇源是冰雪設備全世界前三大生產廠商，公司產品95％以出口外銷為主，銷售量前三名是加拿大、挪威和俄羅斯，其他市占率落在北歐國家。目前生產基地在廣州南沙、中山三角、福建漳州、江西萍鄉和河北張家口。

▼ 世界前三大冰雪設備的台資企業注重品管 。（圖／記者任以芳攝）

▲鞋帶小釦環上油，防止生鏽。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪張家口新建工廠，宏威對於手工生產線要求仔細，由於冰刀雪鞋使用的在冰天雪地的地方，非常容易潮濕，穿鞋帶的每個小鐵扣環必須「上油」，防止生鏽，品管檢驗非常仔細。

宏威運動用品經理助理張婷表示，可別看一雙冰刀鞋需要好幾十道「純手工」工序，從布匹、鋼刀等原材料製鞋，光是內裡有好幾層，必須仔細貼合。工廠不外包，嚴格把控品質，每天產能大約是1千雙左右。

談到為何到張家口投資設廠？張婷表示，今年4月宏威進駐園區，目前工廠員工約80多人，預估產能到位後的生產占比可拉到35％，年產值最多有10億元人民幣，帶動3百至1千人以上就業機會。主要看好奧運帶動的冰雪經濟，未來可以和周邊的雪場、滑雪學校、兒童冬令營合作銷售產品。

▼ 未來北京冬奧後滑雪產業預估年產值破千億人民幣。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸民眾流行滑雪熱 。（圖／記者任以芳攝）

記者也實地走訪張家口雲頂滑雪場館，即使疫情影響還是有不少遊客。來自天津的張先生受訪時說，「我每年冬天都會來已經五、六年了，感覺今年滑雪的人突然變多了，滑雪店竟然也不打折，應該是受到冬奧影響。」

另一名從南京來的李先生受訪時說，之前都去日本、韓國滑雪，因為疫情改到張家口，大陸自己經營的雪場設備也不輸國外。」身上滑雪裝備是在大陸新買的，整套花了4萬多人民幣（約17台幣）。

明年冬奧即將登場，大陸官方積極「帶動三億人參與冰雪運動」，預計冰雪商機延續下去，一年總產值高達千億人民幣。但隨著活動結束，加上滑雪設備並非人人都買得起，考驗滑雪熱潮是否能持續下去。

▼ 2022北京冬奧推動三億人冰雪商機 。（圖／記者任以芳攝）