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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

搶看冬奧2／33名台青審核過關！　10萬人報名「選1.8萬志願者」　

▲▼ 2022冬奧、張家口、雪如意大跳台 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京台青開始學習滑雪 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

迎接元旦第一天，北京2022年北京冬奧再一個多月即將登場，在疫情影響，來自台灣33名台青志願者也能參與比賽現場。《東森新媒體ETtoday》記者訪問擔任冬奧志願者代表的台青陳文成，他指出，自己非常關注北京冬奧，第一時間知道可以報名，立刻把消息傳遞給兩岸學生群。原本有不少台灣學生報名，可惜疫情影響，最終只有在陸台生參與，至於志願者工作內容有什麼？帶您來揭秘。

▲▼ 2022冬奧、張家口、雪如意大跳台 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京台青陳文成。（圖／記者任以芳攝）

時間回到2008年北京奧運，當時陳文成還在台灣彰化師大體育系讀書，看著距離自己最近的奧運賽事，無法親自觀賽成為心中遺憾。後來他組建了一支「台灣青年志願者服務隊」，2020年10月，世界花樣滑冰冠軍佟健親自向他的服務隊授旗，陳文成說，「這對學體育的人來說，是很有榮譽感的事情。」

目前在北大體育教研部工作的陳文成，為了參與冬奧，一直很關注相關消息。當他得知2019年冬奧組委會宣布募集志願者，他馬上報名，並且號招兩岸有興趣學生參與。原本有許多台灣大學生也報名，因為疫情影響不能來大陸，只剩下在陸的台灣學生參加甄選。

根據冬奧組委會資料，今年有十多萬人報名，最後刷到剩1.8萬人，平均年齡層40以下，20歲以上，可以說是非常有活力的志願者團隊。其中包含33位台灣學生通過資格審查和面試、筆試，進入冬奧服務志願團隊。

陳文成高興的說，「有幾位台青在開幕式場合當志工，也有在張家口賽區做行政翻譯的工作，台灣學生靈活有優勢，大陸也歡迎台灣學生參與。」其中，擔任賽時志願者最辛苦，1月10日就得到場館內閉環，直到冬奧開幕式開始，等於今年春節在運動場內度過。

▲▼ 2022冬奧、張家口、雪如意大跳台 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 冬奧城市志願的台青張弋詔。（圖／記者任以芳攝）

除了賽時志願者，《東森新媒體ETtoday》記者也訪問擔任城市志願的台青張弋詔，目前是北大國際關係學院準博士生。談到申請冬奧志願者過程，他表示過程不容易，必須熟悉冬奧活動所有流程、內容，相關運動賽事規定等等。通過考試後還得再訓練，才能上場服務。

張弋詔說，「城市志願者不會接觸到工作人員、教練員、運動員，有分流制度，只會接觸到觀眾。」至於他被分配到地方是北京五棵松運動場館，主要協助場內外賽事。現階段最困難的就是疫情管控，隨著活動時間逼近，必須提前到館內閉環，每天健康監測、施打第三劑疫苗才算正式志願者。

▲▼ 2022冬奧、張家口、雪如意大跳台 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京、張家口各大滑雪場出現人潮 。（圖／記者任以芳攝）

談到參與冬奧心情，張弋詔表示非常激動開在，因為真的審查考試非常不容易，必須了解冬奧活動各類知識，外語能力也要很強。。自己也很喜歡冰上運動，剛好就讀的北京大學有滑雪協會社團，特地添購裝備，大概花了2萬多人民幣。

張弋詔說，「受到冬奧會影響，每個週末都有組織滑雪，不少台青都喜歡這項運動。加上今年因為疫情不回台灣過年，要好好體驗滑雪生活。」畢竟從小在台灣很難得看到下雪，要把握難得「冰雪奇緣」，2022的過年將成為他最難忘回憶。

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