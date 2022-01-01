搶看冬奧1／「雪如意」滑雪大跳台曝光　零下比賽有「暖黑科技」

記者任以芳／崇禮報導

2022年北京冬奧預計明年2月初登場，《東森新媒體ETtoday》記者前往位於河北張家口賽區採訪，其中大陸國跳台滑雪中心「雪如意」和國家越野滑雪中心已經完工做最後準備工作。外界最關注的「雪如意」設計曲線很有中國味，與吉祥飾物「如意」很類似，這次也首度在中外媒體面前正式曝光。

明年2022年北京冬奧會分成北京市和張家口市兩地舉辦。北京冬奧會三個比賽區域有北京城區、延慶、張家口。其中北京將承辦冬奧會所有冰上項目，延慶和張家口將承辦所有的雪上項目。

▲ 北京冬奧「雪如意」滑雪大跳台 。（圖／記者任以芳攝）

來到張家口大陸國家跳台滑雪中心「雪如意」，佔地有62萬平方米，頂部是懸挑式圓環建築，可360度俯瞰山色。中間是競賽區滑道，分為HS140大跳台和HS106標準跳台，落差分別是136.2米和114.7米；底部8,400平方米的體育場也是運動員著陸後的停止區，估計可容納5千名觀衆觀賽。

這次冬奧組委會特地開放中外媒體近距離接觸「雪如意」滑雪大跳台，記者從制高點往下看十分震撼，大約有40多層樓高，滑道印上2022冬奧字樣。從觀眾席區往上看，整體建築造型十分震撼，側面S形很像中國傳統吉祥物「如意」斜臥在山谷中，因此取名「雪如意」。

▲ 張家口大陸國家跳台滑雪中心兩旁設擋風板。（圖／記者任以芳攝）

由於，張家口是出了名風口地帶，該怎麼克服狂風吹？清華大學建築設計研究院王灝受訪指出，先前歐洲考察許多滑道，「雪如意」算是最大一個跳台。一般國外跳台滑雪賽道建在土石上面，168公尺的「雪如意」大跳台是空中搭建，正好鑲坎在三面環山位置，利用自然屏障擋住風吹。

王灝進一步說，為了有效阻隔風吹，特地把崇禮的氣候、風速搜集起來，提供給奧地利的業者，經過計算機模擬計算後做出來的防風板。另外，兩條滑道外側斜插的防風擋板，也可阻攔90%橫風，讓運動員安心比賽。

張家口大陸國家跳台滑雪中心也有使用黑科技，王灝介紹，整個場館會此用AI人工智能，都是靠北斗衛星發送訊號，同一時間也可以掌握人員進出數據，做到防疫效果。

▲ 張家口大陸國家越野滑雪中心。（圖／記者任以芳攝）

國家越野滑雪中心同樣主打「科技冬奧」，由於張家口賽區競賽場館多在室外，當地冬天均溫是零下10到20度左右，觀眾長期觀看比賽肯定受不了。因此，觀眾席坐板也暗藏設計巧思，外殼內裝石墨烯片，通過實時通電讓石墨烯發熱，座板表面溫度馬上提升。

國家越野滑雪中心場館和基礎設施經理李振龍受訪時介紹，「不只國家跳台滑雪中心、國家越野滑雪中心等場館座席台會發熱，座椅也會安裝保暖「黑科技」坐墊，比賽結束後，觀眾可以帶走做紀念。」

談到國家越野滑雪中心場館設計。李振龍特地強調，「一切都是按照天然地形打造！」當初選了非常久，後來發現張家口這塊山地起伏很適合越野競賽，因此按照自然山形地貌打造雪場，沒有人為破壞。

此外，各賽區通過制定賽區也採取環保方式用水。比如，滑雪場優先利用收集貯存的天然降水、地表徑流等作為人工造雪水源，通過對氣象等情況的實時監測，在最適當時機啓動「人造雪機」，避免水資源浪費。