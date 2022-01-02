台式古早味再一發！超商就有「沙茶魷魚羹麵」　加碼吃魷魚飯糰

▲超商吃得到魷魚羹麵、魷魚飯糰 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃不停！繼7-11端出5款罪惡台式小吃，像是滷肉刈包、炸花枝丸後，全家也悄悄開賣「超沙魷魚羹麵」，帶有柴魚香的羹湯搭配Q彈油麵、魷魚條，再拌入沙茶及烏醋調味，冬天吃上一碗簡直暖胃又暖心，加碼再推「魷魚飯糰」，大口咬下可是吃得到超香沙茶魷魚與米飯的結合，趕緊衝門市嚐鮮。

▲2款魷魚鮮食通通要嚐鮮。

台式古早味肯定要吃！全家開賣「魷魚羹麵」、「魷魚飯糰」，以魷魚作為主角加入台式沙茶調味，其中，「魷魚羹麵」裡頭可是吃得到魷魚條、白蘿蔔，搭配Q彈油麵以及柴魚羹湯，最後再拌入沙茶醬、烏醋調味，神還原罪惡的魷魚羹麵滋味，而「魷魚飯糰」則是以沙茶醬拌炒魷魚再包入米飯當中，微辣又帶有魷魚鮮甜的口感，早餐來一顆也超滿足，即日起正式登場。

▲▼7-11最新5款台式傳統小吃開吃。（圖／記者周姈姈攝）



另，7-11近日則端出「名店街町美味」主題活動，這次一口氣推出5款台式傳統小吃，首推二度榮獲米其林必比登推薦、60年老字號的「源芳刈包－滷肉刈包」，傳統醬香滷肉搭配微甜酸菜，還附上花生糖粉，口感超豐富，再來是「周氏蝦捲炸花枝丸」，嚴選新鮮花枝肉製成，每一口都超罪惡。

同步獨家開賣「楊哥楊嫂南部傳統粽」，內餡瘦肉醃漬1天以上，還加了蛋黃、花生、香菇，口感十分香Q；「御料小館豆乳雞」也是新品之一，入口帶有豆乳香，雞肉口感也很軟嫩，最後愛喝湯的不能錯過「阿桐阿寶四神湯」，豬骨湯頭加入在地豬腸、薏仁進行烹煮，還加了少許米酒提味，冷冷的天喝一碗超幸福。

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