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動員百警確保台南廟會優質　警長深夜帶班強勢執法

▲元旦連續假期首日「南廠水門宮金籙謝恩祈安建醮」及「勝安宮三年一科香巡」繞境活動在北區進行，神轎30餘頂及各式陣頭計約1800人參加，五分局動員上百員警全力交管維安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲元旦連續假期首日「南廠水門宮金籙謝恩祈安建醮」及「勝安宮三年一科香巡」繞境活動在北區進行，神轎30餘頂及各式陣頭計約1800人參加，五分局動員上百員警全力交管維安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

元旦連續假期第1天「南廠水門宮金籙謝恩祈安建醮」及「勝安宮三年一科香巡」繞境活動在台南市北區進行，1日繞境活動時間自上午10時至深夜10時，出動神轎30餘頂及各式陣頭計約1800人參加，台南市警五分局動員上百員警全力交管維安，確保民眾有一個平安快樂的元旦假期。

▲元旦連續假期首日「南廠水門宮金籙謝恩祈安建醮」及「勝安宮三年一科香巡」繞境活動在北區進行，神轎30餘頂及各式陣頭計約1800人參加，五分局動員上百員警全力交管維安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局指出，廟會活動適逢元旦連續假期，遊客大量湧入台南市觀光，五分局惟恐交通癱瘓、發生聚眾鬥毆及燃放鞭炮等妨害安寧事件發生，期前採取多項防制措施，以確保民眾有一個平安快樂的元旦假期。

五分局長洪頂力期前率各所所長至廟宇現地會勘，預擬神轎進出廟宇動線及各項交通管制措施，並於2021年12月28日偕同北區區公所，邀集廟宇負責人至分局召開協調會，目的是確保繞境隊伍順暢行進，同時兼顧其他用路人的安全，要求適度燃放鞭炮，在傳統文化及社區安寧間取得平衡，北區區公所鼓勵各廟宇借用環保鞭炮機取代。

▲元旦連續假期首日「南廠水門宮金籙謝恩祈安建醮」及「勝安宮三年一科香巡」繞境活動在北區進行，神轎30餘頂及各式陣頭計約1800人參加，五分局動員上百員警全力交管維安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，警方將對有治安顧慮的陣頭成員進行盤查、約制、登記。消防局、警察局、環保局、區公所組成聯合稽查小組，將針對違規事項進行勸導、開罰，期能把影響降到最低。

警方2021牪2月31日深夜接獲民眾報案，稱北區海安路有外縣市宮廟搭設之行台，聚集約50名外縣市前來參加的青少年，為恐聚眾飲酒滋事、妨害安寧，由五分局長率偵查隊及各派出所20餘名優勢警力，前往盤查、登記並過濾身分，告誡相關人員不可生事，有效靖化治安環境。

▲元旦連續假期首日「南廠水門宮金籙謝恩祈安建醮」及「勝安宮三年一科香巡」繞境活動在北區進行，神轎30餘頂及各式陣頭計約1800人參加，五分局動員上百員警全力交管維安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局為讓遶境活動在順暢歡樂下進行，並確保轄區安寧、交通順暢，計動員轄區6個派出所所長及16名刑事偵查人員等百餘名警力，由五分局長洪頂力在場親自指揮執行，讓廟會繞境活動順利進行，深獲地方好評。

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