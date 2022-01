印度神廟爆踩踏意外！信眾跨年湧入釀12死20傷　現場畫面曝光

▲印度神廟爆踩踏意外釀12死20傷。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

印度一座神廟1日爆發踩踏事件,大批信眾在新年的第一天湧入神廟祈福,結果這場踩踏意外造成至少12人死亡、20人受傷。從曝光的現場影片可以看到,大量未戴口罩的信眾將廟裡擠得水洩不通,甚至還有人爬到周圍鐵架上避開人潮。

Exclusive Visuals from Katra 12 dead and many injured in the stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan #Katra #Vaishnodevi pic.twitter.com/txdhETNLEE

根據NDTV報導,位在印度西北部查摩與克什米爾(Jammu and Kashmir)地區的毗濕諾女神廟(Mata Vaishno Devi Shrine)在新年第一天湧入大批信眾,結果卻在當地時間1日清晨2時45分爆發推擠意外,造成至少12人死亡、20人受傷,現場推擠影片也在推特曝光。

據了解,當時有信眾在聖殿外發生爭執,接著引發推擠衝突,最後演變為踩踏事件。從曝光的影片可以看到,廟裡被大量未戴口罩的信眾擠得水洩不通,還有許多人直接爬到兩旁的鐵架上,畫面相當驚人。

12 dead, 13 injured in the stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan in Katra. The incident occurred around 2:45 am pic.twitter.com/4dfXUVfQw4