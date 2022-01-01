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印度神廟爆踩踏意外！信眾跨年湧入釀12死20傷　現場畫面曝光

▲▼印度神廟爆踩踏意外釀12死20傷。（圖／翻攝自推特）

▲印度神廟爆踩踏意外釀12死20傷。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

印度一座神廟1日爆發踩踏事件，大批信眾在新年的第一天湧入神廟祈福，結果這場踩踏意外造成至少12人死亡、20人受傷。從曝光的現場影片可以看到，大量未戴口罩的信眾將廟裡擠得水洩不通，甚至還有人爬到周圍鐵架上避開人潮。

根據NDTV報導，位在印度西北部查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）地區的毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine）在新年第一天湧入大批信眾，結果卻在當地時間1日清晨2時45分爆發推擠意外，造成至少12人死亡、20人受傷，現場推擠影片也在推特曝光。

據了解，當時有信眾在聖殿外發生爭執，接著引發推擠衝突，最後演變為踩踏事件。從曝光的影片可以看到，廟裡被大量未戴口罩的信眾擠得水洩不通，還有許多人直接爬到兩旁的鐵架上，畫面相當驚人。

當地警方初步調查指出，有許多人是未經許可進入神殿，而這場意外造成至少有12人不幸死亡、20人受傷，部分傷者的情況也相當嚴重，目前神廟已暫停開放，警方則持續釐清，當時神廟中到底有多少人，以及為何會爆發衝突。

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