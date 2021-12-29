以為媽媽睡著「嘴巴突然爬出蟲子」　3歲女童求救才發現伴屍2天

A three-year-old girl spent two nights in her dead mother’s arms in a rented house in #Odisha’s Balangir district. @IndiaTodayhttps://t.co/oQTos8TQGD — Suffian सूफ़ियान سفیان (@iamsuffian) December 28, 2021

記者李振慧／綜合報導

印度奧里薩邦一名3歲女童和死去母親伴屍生活2天，快被餓死的她完全沒發現對方已經死亡，以為只是睡著了，直到看到對方口中竟然飛出蟲子，才嚇得跑去找鄰居求救。

事件27日發生在巴朗格伊爾縣(Balangir)的薩加帕達區(Sagarpada)，警方上門發現，32歲女子庫妮(Kuni Naik)已經死亡至少2天，由於家中沒有任何食物，3歲女童差點被餓死。房東表示，26日他看到女童獨自在外面玩耍，問媽媽在哪只說在睡覺，沒想到人已經死亡。

女童告訴警方，「媽媽睡了2天，我都睡在她旁邊，她沒有給我食物只是睡覺」。房東透露，庫妮的丈夫3年前過世，她獨自帶著女兒一年半前開始向他租房，由於沒有親戚可以依靠，身體不好的她只能靠著當家政婦打零工賺錢。

警方懷疑，庫妮雖然生病但仍繼續工作，有可能是因為這樣病死，目前已將女童暫時安置在兒童福利機構，並嘗試聯絡庫妮是否有親戚可以幫忙照顧，死因仍在調查中。

▼女童向鄰居求救，才發現媽媽已經死亡。（圖／示意圖／CFP）