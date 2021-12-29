山羊生下「人面畸形兒」嚇壞農夫！　全身無毛爛尾只有2隻腳

▲農夫表示，印度許多地方都把動物生下畸形兒當作凶兆。（圖／翻攝SWNS）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度東北部崁嘎普爾村（Gangapur village）一頭懷孕山羊日前生產，結果產出的新生命不是小羊，而是一個長著人臉、只有兩隻腿的怪異白色生物，皮膚表面還相當光滑，看得令人毛骨悚然。

46歲的飼主山可爾達斯（Shankar Das）接受當地媒體訪問表示，山羊生下的奇怪生物是他這輩子從沒見過的東西，出生時還活著，甚至有移動跡象，但很快就停止呼吸。這個怪異的白色新生物，有著和人類極為相似的臉，包括雙眼、塌鼻和厚嘴唇，耳朵像豬，兩側還有豐腴的臉頰，但身軀蒼白發皺，全身也只有2條腿，而且還呈現扭曲的形狀，下半身不僅不見尾巴，更像是一團皮膚皺巴巴地包覆發育不全的內部，全身沒有任何毛髮。

▲人面畸形兒嚇壞農夫和村民。（圖／翻攝SWNS）

得知山羊生產後，附近村民紛紛趕來，他們原本預期能看到山羊生下一頭可愛的母山羊嬰兒，卻發現竟然是一頭怪物，全都感到震驚和失望。山可爾達斯表示小生物出生不久後就停止呼吸，後來他將其就地掩埋，但他和家人全都覺得困惑難以理解。

山可爾達斯表示他所居住的區域和印度許多地方，都會把人類或動物生下的變形的嬰兒，視為一種不祥的徵兆或厄運，一種天神降下的凶兆。

當地獸醫阿罕默德（Fayyaz Ahmed）指出，山羊比起其他動物更容易生出畸型兒，而這次發生的情況很可能與當地正在傳播的動物疾病有關，造成幼獸在山羊子宮裡發育異常。他建議農場主人應該將山羊帶去給獸醫檢查，進一步確認母體身體狀況。