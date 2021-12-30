【廣編】亞洲限定獨賣　格蘭路思「虎威笙風」新春圓滿禮盒

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【廣編特輯】

圖、文／台灣愛丁頓寰盛洋酒提供

最適合：慧眼獨具的品味風格潮人

格蘭路思是一間來自蘇格蘭斯佩塞地區的頂級蒸餾酒廠，擁有蘇格蘭少數私有水源地，酒液經過11小時的慢速蒸餾、不使用焦糖調色，確保酒款能夠呈現最原始的酒色及風貌。同時，酒廠擁有豐富的雪莉桶威士忌，搭配愛丁頓集團引以為傲的橡木桶政策，猶如為酒液穿上了高級訂製服一般，在純淨的本體中融入唯美的外表，從內而外皆散發出迷人、誘人的香氣與風味。

為呼應雪莉桶的高級訂製概念，格蘭路思Whisky Maker’s Cut單一麥芽威士忌的虎年禮盒特地跨界摺紙藝術，藉此凸顯手工訂製技法。整體盒裝視覺以「虎威笙風 新春圓滿」作為主線，背景融入路思莊園的山水景色及酒廠風貌，揮灑勾勒出遠方意象；摺紙以孔雀開屏造型示人，除了強調摺紙藝術的美感，也間接象徵祈求來年有個圓滿的意涵，與許多國際精品的設計概念不謀而合。

色系部份選用最喜氣的正紅款，佐上燙金字體與圖像綴飾，讓禮盒可以一打開就見喜，更重要的是，格蘭路思Whisky Maker’s Cut「虎威笙風 新春圓滿」禮盒使用稀少的百分百初次雪莉桶熟成，更為亞洲獨賣逸品，對於限量款有偏好的消費者不容錯過。

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