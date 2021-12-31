男子拿120萬枚1角硬幣買車　車行：老客戶，我們不會拒絕

記者魏有德／綜合報導

大陸山東一名王姓男子29日開著一台白色小貨車，車上載滿了用上百個麻布編織袋分裝的1角錢幣前往車行買車，硬幣共計超120萬枚，總重達3噸。車行劉經理表示，王先生是公司的老客戶，「他將一貨車硬幣拉來的時候我還是看懵了，從來沒有見過那麼多硬幣，卸車就用了一個多小時。」

▲王姓男子將120萬枚1角硬幣裝袋，前往車行買車。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，劉經理透露，買車的王先生是公司的老客戶，這一次是給他的表哥買車，大約花費在10萬元（人民幣，下同），「王先生來店裡看車時，說自己的錢都是零錢，要是店裡能收他就提車，不能收的話他拿到銀行兌換以後再來提車，他是公司的老客戶，我們肯定不會拒絕，就讓他拉來。」

根據網路流傳的影片顯示，這輛白色貨車的後車斗上堆滿了大大小小的麻布編織袋，隱約可見裡面塞滿了硬幣。另一段影片則是有人在銀行櫃台前，堆滿了裝有硬幣的麻布袋，影片中還配上旁白，「（銀行人員）恨死我了。」

購車的王先生表示，他在前往車行買車前已經大致清點過硬幣，用稱重的方式分袋裝好了，「1000元一袋的有94袋、500元一袋有70袋，總額近13萬元，除了夾雜部分1元、5角的硬幣，其餘的都是1角的硬幣，算起來有120多萬枚，重3噸左右。」

王先生表示，他是開編織袋工廠的，「年底結賬，很多麵粉廠用的都是硬幣，這次也算汽車銷售公司給他幫了個忙。」