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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC擬納管YouTube、FB、Dcard　李貴敏憂限縮言論自由

▲▼立法委員李貴敏召開「說一套做一套 刪Ｑ還人民公道」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立法委員李貴敏。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

NCC公布「數位通訊傳播服務法草案」架構，未來線上平台服務提供者，如YouTube、Facebook、Dcard都納入規範，並由NCC擔任監理機構，引發外界「網路戒嚴」質疑。國民黨立委李貴敏31日批評，臺灣的言論自由，在NCC一連串重手之下，早就形成了寒蟬效應，既先前關中天，已經讓有線電視言論一片慘綠，現在還把手伸到網絡，質疑是不是將再演政治力篩選言論的戲碼。

李貴敏指出，對於NCC管理層面涉及網路新聞，不但缺乏社會共識，更有言論自由控管之疑慮。尤其NCC早有「為政治服務」之議，對於該管的地方不管，不該管的地方又處處伸出黑手，又跟著執政黨亦步亦趨，獨立機關公正性早就蕩然無存，如何說服民眾？

李貴敏表示，如果NCC是獨立機關，獨立行使職權，本於專業推動政策也就算了。但從過去看來，NCC對管制不同政治立場的言論出手很重，對民進黨政府與綠營混淆視聽或集體霸淩，卻不聞不問。並以關中天新聞台為例，批評NCC拿監督當權者的新聞頻道開刀，寧可犧牲人民「知」的權利，讓52頻道空頻兩個月，也不讓質疑執政的批評發聲，「立場如此不公正，怎麼算得上是獨立機關？」

「臺灣的言論自由，在NCC一連串重手之下，早就形成了寒蟬效應。」李貴敏指出，過去台灣從沒有任何新聞台被關，卻在民進黨執政時期，把民眾「知的權利」判了死刑。現在透過修法繼續擴大NCC權力，實在讓人擔心是不是將再演政治力篩選言論的戲碼？臺灣的言論自由與言論尺度會不會再受限縮？

李貴敏批評，先前關中天，已經讓有線電視言論一片慘綠，現在NCC還把手伸到網絡，難怪有人質疑PTT會不會是下一個被整的對象，「PTT還能活多久」？呼籲NCC迷途知返，別老打著獨立專業的招牌，卻作著管制言論的把戲。

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