碩士情侶家暴弒父！社會局稱：遲未聲請保護令　竹科弟出面打臉

▲台中碩士啃老女夥同男友殺父棄屍。（圖／翻攝臉書）

記者游瓊華／台中報導

台中市驚傳弒父棄屍命案，一名32歲讀碩士的江姓女子夥同34歲張姓男友持榔頭殺害老父親，還將遺體掛在機車上，載往太平山區棄屍。台中市社會局表示，江父曾通報家暴，而社會局也多次勸江父聲請保護令，但江父因心疼女兒而遲遲未聲請，未料卻遭殺害。不過，江男兒子31日出面受訪，推翻了台中社會局的說法。

經查，擔任國小警衛的江父月收入至多僅3萬元，但卻還要資助江女出國求學，直到7年後不再金援，江女只好回台灣。據江家小兒子透露，江女回到台灣後疑似對於父親不再資助留學費用懷恨在心，不但不外出找工作，還時常回家跟父親伸手要錢，父女倆為此頻頻爆發爭執，江父還曾因此通報家暴。

▲▼台中碩士女夥同男友弒父運屍畫面曝。（圖／民眾提供）

江家小兒子表示，大姊幾乎每個禮拜回家騷擾一次，剛開始騷擾江家二女兒，會在對方上班路上堵人，因她知道只要堵到家中其中一人，其他家人就會出面，而她最終的目的就是要錢，而其手段不外乎言語恐嚇、三字經等。

對此，台中市社會局稱，江父通報家暴後，社工也多次訪視，並勸說江父聲請保護令，但江父卻稱，女兒近來狀況好轉，為人父母實在不忍心，因此遲遲未聲請，沒想到卻也因此慘遭殺害。

▲台中社會局稱，江家一直未聲請家暴令。對此，江家小兒子出面打臉。（圖／民眾提供）

不過，江家小兒子31日再度受訪，並打臉社會局說法。他表示，其實有聲請保護令，但家暴中心說，沒有實際傷害到，因此無法聲請，並非社會局所述，而對於這件事的發生，家人都非常痛心，現在一切只能交給司法處理。

對於江家小兒子所述，台中市社會局回應，家防中心於10月底接獲通報，2天後社工面訪江父，鼓勵他聲請保護令以威嚇大女兒騷擾行為，社工也與江父討論保護令聲請款項。經面訪勸說，江父表達有意願聲請，但拒絕社工陪同，表示會自行至派出所聲請，不過1周後又表示至法院開庭繁鎖；再者，因江女至住家頻率減少，所以打消聲請保護令想法。

社會局強調，民眾若要聲請保護令，可就近至派出所提出聲請，員警會協助製作筆錄，並將相關證據送至法院審理；另一個聲請保護令的管道，也可直接至法院遞狀聲請。保護令聲請及核發為司法程序，社工會向被害人說明、協助整理受暴史、陪同出庭等，以利後續法院核發。