跨年打卡點+1！「神秘銀色巨球」限時點燈　日本藝術大師作品曝光

▲日本當代藝術大師大卷伸嗣作品《重力與恩寵》，將在跨年夜限時點燈發光。（圖／安卓藝術提供）

記者林育綾／台北報導

跨年倒數中！台北美麗華商圈街道櫥窗悄悄亮起「神秘光芒」，大型「銀色巨球」吸引許多民眾停下腳步，將在跨年夜12月31日晚間8點限時「發光」至1月1日凌晨1點，此為日本當代藝術大師大卷伸嗣的作品，另一個為台灣中生代重要女性藝術家謝鴻均作品，邀民眾來拍照打卡，以「流光」點亮2022年。

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▲台灣中生代藝術家謝鴻均作品《記憶的皺褶 IV》，跨年夜限時點燈發光。（圖／安卓藝術提供）



安卓藝術深耕當代藝術家代理與經紀，近來遷至新址，將於1月8日舉行喬遷大展「流光：當代藝術聯展」，在挑高櫥窗中展示的2件迎賓作品大有來頭，分別是曾為Hermès之邀創作時尚空間、並為LV打造夢幻時裝秀的日本當代藝術大師大卷伸嗣創作《重力與恩寵》；另一件作品則是為北美館、澳洲白兔美術館等機構典藏的台灣中生代重要女性藝術家謝鴻均的《記憶的皺褶IV》。

▲兩件以「光」作為載體的藝術品，將從跨年夜12月31日晚間8點，持續發光至1月1日凌晨1點。（圖／安卓藝術提供）

主辦單位表示，兩件作品在黑暗中迸裂光與影，美得令人屏息，帶來溫暖與療癒，也讓人感受到生命的恩典與豐盛。而在展覽對外開放前，這兩件以「光」作為載體的藝術品，將從跨年夜12月31日晚間8點，持續發光至1月1日凌晨1點，邀請民眾和家人來此拍照打卡，以「流光」點亮充滿希望的2022。

打卡地點：台北市文湖街20號1樓（安卓藝術）

跨年夜點燈時間：2021/12/31 晚上8:00 ~ 2022/1/1 凌晨1:00

開展後平日點燈時間：2022/1/8 至2022/2/23 展覽期間，每週五六晚間6:00至10:00