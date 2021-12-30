網紅開箱指尖血快篩竟在鐵皮屋組裝　已賣出30萬劑再扣111萬產品

▲調查局查獲百歐生物科技公司獲准生產新冠肺炎快篩試劑，卻涉非法提供針頭讓消費者自行採血檢測。（圖／調查局航業調查處提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局航業調查處報請台中地檢署指揮，在北中南等地查獲國內廠商私自生產採指尖血的新冠肺炎快篩試劑，扣得超過100萬個成品、半成品，此款產品快篩方式不僅和目前醫界採用「抽靜脈血」的SOP不同，也沒獲得衛生福利部准許，且在鐵皮屋裡組裝、環境堪慮，除將李姓負責人等嫌犯送辦、繼續追查產品流向，也呼籲民眾切勿使用，以免感染或誤判快篩結果。

航業調查處台中調查站與台中市食品藥物安全處調查發現，有1款網紅及團購賣家廣告推銷的新冠肺炎快篩試劑AllBio，標榜「居家快篩，眉頭一皺就完成」，作法卻是提供採指尖血針與酒精棉片，讓消費者自行採血滴入快篩試劑盒內測試。

▲調查局查獲百歐生物科技公司獲准生產新冠肺炎快篩試劑，卻涉非法提供針頭讓消費者自行採血檢測。（圖／調查局航業調查處提供）

目前衛福部食品藥物署對於抽血做新冠肺炎抗體快篩的方式，僅核准採取抽靜脈血檢測的產品，且須經醫檢師等專業人員抽血操作，尚未開放民眾自行篩檢，而本案快篩產品採指尖血的方式，根本沒獲得衛福部准許。

調查局循線查出這款違法產品，是由台中市百歐生命科技公司生產，業者利用本土新冠肺炎疫情趨緩、疫苗接種率提高，中央流行疫情指揮中心逐步開放多項場所及活動後，民眾因工作、求學、娛樂等目的，大量需求快篩試劑的商機，去年（2020年）申請衛福部核准生產AllBio取得許可，去年下半年開始出貨。

▲調查局查獲百歐生物科技公司獲准生產新冠肺炎快篩試劑，卻涉非法提供針頭讓消費者自行採血檢測。（圖／調查局航業調查處提供）

此外，桃園的泓佑生物科技公司也有類似的快篩產品，但2家公司獲准生產的是抽靜脈血檢測試劑，卻在合格工廠做好試劑條，送回組裝試劑盒時，涉嫌自行加入針頭與酒精棉片等器材，標榜消費者可自行採指尖血檢測，不但找網紅、團購主幫忙做開箱文廣告推銷，還拍攝影音指導消費者如何使用。

▲調查局查獲泓佑生物科技公司獲准生產新冠肺炎快篩試劑，卻涉非法提供針頭讓消費者自行採血檢測。（圖／調查局航業調查處提供）

航業處台中站報請台中地檢署指揮，從上月（11月）到本月（12月）24日，接連搜索北中南共10處地點，包括2家公司委託生產試劑條的工廠，約談百歐公司李姓負責人、泓佑公司楊姓負責人共6人到案，移送中檢與桃園地檢署複訊後，各以6萬元到10萬元交保。

▲調查局查獲泓佑生物科技公司獲准生產新冠肺炎快篩試劑，卻涉非法提供針頭讓消費者自行採血檢測。（圖／調查局航業調查處提供）

檢調並查扣約111萬個非法試劑成品、半成品，發現百歐公司竟在鐵皮屋內組裝產品，環境堪慮，目前初估已賣出約30萬個產品，檢調除依帳冊向80餘家下游廠商追回產品，並呼籲民眾切勿自行使用這類產品，以免誤判快篩結果，甚至造成破傷風、蜂窩性組織炎等感染問題，目前衛福部核准的新冠肺炎家用快篩產品，都是鼻腔檢測試劑。