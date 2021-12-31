終年辛苦老闆請喝提神藥酒　他貪圖方便騎車回家這下慘了

▲邱姓男子酒後騎車搖晃且未打方向燈遭員警攔下。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

在桃園工地擔任雜工的64歲邱姓男子因騎車搖擺且轉彎未使用方向燈，遭巡邏員警尾隨將其攔下盤查，雖然坦承工地老闆慰勞他給予喝藥酒，還囑付他不要騎車，但他貪圖方便仍騎機車回家，經警方酒測為0.28MG/L，已超過標準值，依法移送偵辦。

▲▼邱男雖然向警方求饒,但酒測超標仍被移送法辦。（圖／桃園警分局提供）

30日17時許，桃園警察分局埔子派出所巡佐姜之維及警員王儷燁巡邏時，於桃園區國際路發現一名機車騎士騎車搖擺，且轉彎未使用方向燈，便尾隨將其攔下盤查。

經詢問該邱姓騎士坦承有喝了一點維士比，並請求員警不要做酒測，員警向其說明若只喝少量維士比不一定會超標，邱男這時才坦承，下班前老闆慰勞同事一年來的辛勞，請大家喝酒，當時雖有叮嚀要同事遵守規定不可酒駕，但自己圖方便騎機車回家，沒想到會被警察攔下，經實施酒精測試為0.28MG/L，已超過標準值，讓邱男的心情盪到谷底，員警勸導他幸好未發生交通事故，否則後果更難以想像，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，年終參加尾牙、跨年等活動，若有飲用含酒精飲料，絕對不可駕駛車輛，請搭乘大眾運輸工具、計程車或指定代駕，切勿以身試法，危害他人及自身生命安全，新年連假期間，警方將加強取締酒後駕車勤務，以保障民眾行的安全。