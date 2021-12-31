酒駕累犯撞死一家4口　他一看蔡英文臉書怒了：眼裡只有選舉！

▲江啟臣批蔡英文8篇臉書一半都講林靜儀、林昶佐。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）



記者徐政璿／台北報導

高雄26日發生社會高度熱議的酒駕事件，一家4口在斑馬線上被酒駕累犯撞飛，生死永別。對此，國民黨立委江啟臣30日在臉書表示，蔡英文從26日至今臉書上8篇貼文有一半是關於立委林昶佐與立委候選人林靜儀，卻連1則關心酒駕的都沒有，「全國都在關心酒駕，請蔡總統眼裡別只有選舉！」

江啟臣表示，26日高雄酒駕事故不幸發生後，全國民眾都在關注行政、立法部門的態度與作為，101年時他曾呼籲車輛加裝酒精鎖，108年時也提案加重並擴大酒駕的刑度範圍，包括肇事致死可處死刑，今年5月更提出修法，要沒入酒駕者的車輛，然而在當時遭受到民進黨委員的批評。

江啟臣提到，很慶幸的，這次不再有執政黨立委稱沒入車輛是即興式立法，交通部終於正視民意，將沒入車輛列為改革方向，亡羊補牢為時未晚，但也必須勸戒蔡英文跟民進黨，多關注一點民生議題，少一點政治算計，從26日至今蔡總統臉書8則貼文裡，竟有一半是關於林昶佐跟林靜儀，甚至還換上特效框來助選，但卻連1則關心酒駕的都沒有。

江啟臣指出，過去5年多以來，因酒駕受傷的民眾高達71112位、1891人不幸逝世，等於每天都有無辜的民眾因酒駕往生，然而政府宣示的嚴懲，承諾的修法，最後只剩空口白話，或效能不彰。

江啟臣強調，人命關天，防制酒駕，絕對比任何一位立委的職位去留都更重要，過去10年以來，每年酒駕死亡人數都在下降，但今年1至10月的數據相比去年同期卻增加近1成，而酒駕判刑過輕的問題，更是喪失嚇阻的功能。

江啟臣說，根據統計，酒駕未肇事，平均刑期3.3個月、致傷者為16.5個月、致死者為31.5個月，這才是蔡總統要重視的國政問題，別只為選舉下軍令狀，拜託蔡總統為人民、為防制酒駕，下一次軍令狀、逕付二讀一次吧。

國民黨文傳會副主委林家興也表示，當前社會關注酒駕致死、治安惡化以及青年低薪問題，卻看到民進黨一再動用國家機器與府院黨資源全力拚選舉，給人民觀感相當惡劣，坐擁執政資源的民進黨，何時要「進場守護」人民的安全與生計？