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110年杉林溪春季優良茶競賽頒獎　青農蔡佳紋、楊曉雯獲特等獎

▲110年杉林溪春季優良茶競賽，青農蔡佳紋、楊曉雯獲特等獎。（圖／南投縣政府提供）

▲青年茶農在杉林溪春季優良茶競賽嶄露頭角。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮農會舉辦的110年杉林溪春季優良茶競賽，烏龍茶、新品種茶特等獎分別由青農蔡佳紋及楊曉雯獲得；南投農業處副處長林美珠除肯定茶農辛苦精進製茶技術，也表彰縣內優秀農民農業推廣的各項表現，並呼籲值此疫情趨緩之際，各地民眾踴躍來南投縣觀光旅遊，除了喝好茶也能採購在地的農特產品。

杉林溪春季優良茶競賽頒獎暨農民節表彰大會5日登場，由竹山鎮農會總幹事鄭文惠主持，立委許淑華、竹山鎮長陳東睦、縣議員吳瑞芳、南投縣農會總幹事曾明瑞，以及多位鄉鎮農會總幹事也到場參加，立委馬文君辦公室也派代表到場關心。

▲110年杉林溪春季優良茶競賽，青農蔡佳紋、楊曉雯獲特等獎。（圖／南投縣政府提供）

▲110年杉林溪春季優良茶競賽，青農蔡佳紋、楊曉雯獲特等獎。（圖／南投縣政府提供）

今年因應疫情的關係，大會會場攤位由過往的茶香四溢改由縣內峰農、青農組成，另外也呈現農事家政四健三部門農業推廣的優秀成果。大會一開始由在地長輩的帶動跳舞蹈揭開序幕，並分別頒發烏龍茶組及新品種茶組的特等獎、茶葉烘培技術競賽獎等得主。

林美珠表示，今年是竹山鎮農會豐收的一年，包括農業推廣三部門的各項目都成果豐碩，也希望民眾多多前來南投觀光旅遊，並且採購地方的農特產品，給青農加油打氣；許淑華也提到，茶葉向為南投重要的農特產，每年也都經過嚴謹的評比及挑選，陸續產出優良茶葉來提供給全台灣民眾，藉由優良茶競賽暨農民節表彰大會的舉辦，讓民眾能更注意到地方優秀青農的努力，也能透過購買農特產品給茶農、青農更大的鼓勵。

110年杉林溪春季優良茶競賽獲獎名單如下：烏龍茶組特等蔡佳紋、頭等連瑋民、二等巫佩珊、三等巫佩珊；新品種組特等楊曉雯、頭等張博凱、二等張博凱、三等張妘瑄。
 

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