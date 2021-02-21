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杉林溪遊樂園引進13萬朵鬱金香　海拔1800米猶如置身荷蘭

▲杉林溪鬱金香花季登場，遊客驚艷不已。（圖／南投縣政府提供）

▲杉林溪鬱金香花季登場，遊客驚艷不已。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投山區各景點花卉現正爭奇鬥豔，杉林溪遊樂區砸下重本，自鬱金香荷蘭引進廿多種花色的鬱金香，包括即將開花的罕見品種「黑王子」，加上接力登場的獨家牡丹花季，花期至三月中的粉紅櫻、雪白霧社山櫻，甫開春就讓人目不暇給。

▲十多萬鬱金香綻放，讓杉林溪變身荷蘭。（圖／南投縣政府提供）
▲十多萬鬱金香綻放，讓杉林溪變身荷蘭。（圖／南投縣政府提供）

杉林溪遊樂區今年共栽種13萬株鬱金香，已有黃、粉、紅、紫等五彩鮮豔的鬱金香或含苞或怒放；在受疫情影響無法出國旅遊之際，吸引眾多遊客利用假日前往欣賞。

杉林溪董事長劉瑞都指出，今年打造鬱金香花海景觀，除了維持多元花色的傳統，更引進丹麥紅黃和黃瑪格麗塔等雙色及重瓣品種，以及少見的「紫黑」鬱金香和首度亮相、高貴典雅的「黑王子」。

▲杉林溪鬱金香花季登場。（圖／南投縣政府提供）
▲杉林溪鬱金香花季登場。（圖／南投縣政府提供）

劉瑞都透露，自荷蘭進口鬱金香價格並不便宜，每顆球根都在8元以上，加上檢疫嚴格，抵台後需悉心栽培，要順利綻放成花海可說煞費園區同仁苦心。

杉林溪鬱金香花季從春節到三月中旬，二月底將進入櫻花季，三、四月還有全台獨有的牡丹花季；劉瑞都表示歡迎國人和外籍人士前往走春賞花，呼吸1800米高山的新鮮空氣，一解疫情陰霾中的鬱悶心情。

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