2021年全國優質東方美人茶　韓順雄特等獎三連霸

▲2021年全國優質東方美人茶特等獎，韓順雄三連霸。（圖／龍潭農會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市辦理2021年全國優質東方美人茶評鑑比賽，30日於龍潭區農會舉辦，這場解封後的第一場茶評，特等獎由苗栗縣銅鑼鄉韓順雄茶農拿下；而這也是韓順雄第三次拿到特等獎。韓順雄說，今年因疫情關係，從採茶到製茶都受到影響，幸各界支持讓評鑑賽持續展開，期疫情早日退散，大家回復日常生活。

▲2021年全國優質東方美人茶評鑑比賽。（圖／龍潭農會提供）

桃園市政府指出，由於上半年全台乾旱，導致茶菁產量銳減，來自全國各地參賽點數共350點，較往年減少約2-3成,雖然產量減少，但品質不變，由茶業改良場專家根據茶品外觀、水色及香味進行評分，將選出今年包含特等獎的各項獎別，為讓評鑑更具象徵性識別，特別規劃出茶葉分級包裝的制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」，有了嚴格的把關，讓消費者買得安心喝的放心。

2021年全國優質東方美人茶評鑑比賽、得獎名單如下：

特等獎：苗栗縣銅鑼鄉／韓順雄。頭等獎一：新竹縣峨眉鄉／楊瑞隆。頭等獎二：桃園市龍潭區／廖文金。頭等獎三：苗栗縣銅鑼鄉／韓順雄。

頭等獎：桃園市龍潭區／廖俊融。桃園市龍潭區／鍾桂香。苗栗縣銅鑼鄉／韓順雄。桃園市龍潭區／龍圃茶行。桃園市龜山區／吳欣融。

▲「健忘救星」Apple AirTag才822元！鑰匙、錢包都掛一顆 從此不怕搞丟