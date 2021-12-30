林靜儀當選優先爭取設置公托　批顏寬恒立委任內反對汰換自來水管線

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選倒數10天！台中市選委會今（30日）舉行候選人公辦電視政見辯論會。對於若順利當選，任內如何請中央支援中二選區內，最迫切需要中央資源的事項？民進黨候選人林靜儀指出會針對公托設置、台中火力發電廠一座燃氣機組於2024年前上路等，用最快速度爭取中央提供預算。另外，她也譴責國民黨候選人顏寬恒反對中二選區內的自來水管線汰換跟延管計畫。

中國地方自治協會理事長紀俊臣30日晚間在政見辯論會上提問，中二選區含沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區，各個都有自己特色，但也有共同特性，諸位若1月9日順利當選，在未來兩年一個半月任期內，如何就此區最迫切需要中央資源的事項，來促請中央支援地方發展？

林靜儀表示，剛剛其他候選人說台灣人口負成長，但中二這十年人口其實增加多2.2萬人，所以有很多公托社區照護需求。雖然現在市府要加強規劃公托或托育設備，但多數要到2022年以後才可以建置完成；現在人口數最多的沙鹿區僅一個公托，另一個完成公托的在霧峰，然而龍井、烏日等人口正在增加區域，公托速度遠不及需求。

林靜儀說，剛剛也有人提到，過去兩年是否建設得不好？過去台中市府是否有積極協調這些資源？若自己盪選後，會用最快速度協調中央，把可以釋出的公共空間，加速完成公托設備設置，來減少長期等待的公托需求，這才是真正友善選區內部越來越多年輕爸媽的需求。

林靜儀再指，第二是台中空氣汙染狀況，原本中火希望能再增加2個燃氣機組，若原先能順利設置，最快要在2023年跟2022年運轉，但地方政府的延宕，必須等到2025年及2026年。因此，自己會用最快速度，要求中火把現在正開始設置的兩座燃煤機組（口誤，應指燃氣機組），用最快速度，盡量在2024年之前，讓其中一個運作。

為何燃煤機組重要，不能馬上除役？林靜儀解釋，在安全存量部分，燃氣、燃煤仰賴進口，燃氣安全存量14天，煤則是36天，在無法確保台海不受威脅下，依然要存著，假設在國防上受到威脅時，能夠永續能源備存量。

林靜儀表示，第三，中二選區有豐富文化資源，包含霧峰林家、已整建一半的光復新村，可惜當時光復新村只完成第一期建置；當選後，會要求中央提供經費跟預算，完成光新村中長期未來發展跟重新設置、重建的資源跟計畫，讓有心回到中二選區創意發展的年輕人跟產業，有機會利用光復新村，發展他們的產業。

林靜儀還提到，被罷免的台灣基進立委陳柏惟要求了烏日酒廠跟景觀平台的工程，這些不會因他被罷免停頓，自己會用最快速度，要求這部分，包含酒廠跟景觀平台的進度能超前。

接著，林靜儀再針對顏寬恒表示，中二選區還有自來水管線汰換跟延管計畫，她提醒另外一位候選人，這計劃就是在第九屆立委，當時你所反對的前瞻基礎建設，剛剛您所提到的這些政績，就是執政黨在當時希望能夠做的，所以保障自來水管線汰換跟延管計畫，是自己當選後會繼續推動的。

▼林靜儀30日晚間參加中二立委補選政見辯論會。（圖／翻攝自YouTube／台中市選舉委員會）

