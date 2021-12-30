顏寬恒打政績牌對決林靜儀　「有人忙上節目卻讓疫苗受害者求助無門」

記者楊蕓／台北報導

台中中二選區立委補選辯論會30日晚間舉行，國民黨候選人顏寬恒在第一輪發言時，細數立委任內完成的交通、基礎建設等政績，並指前立委陳柏惟當選後沉浸在權力的傲慢，卻消失在地方；對手林靜儀則忙著上政論節目，讓疫苗受害民眾求助無門，他將要求政府應加速審議，從寬認定，予以合情合理的救濟補償。

顏寬恒表示，在思考是否投入這次第二選區補選的期間，他想著落選這兩年來，鄉親有過得更好嗎？權益有被保護嗎？也想著鄉親的需求到底有沒有被聽見？以及他任內推動的大型建設如和美大橋、中科西南向聯外道路以及在立法院尚未通過的法案，很多人民關心的議題、甚至是生活周遭的基礎建設，還有沒有接續著完成？

顏寬恒表示，2020年1月31號，鄉親將最神聖的一票付託在一張全新的面孔，起初自己也抱持著祝福的心，希望他能造福所有的鄉親，「但這兩年來，等到的不是改變或建設，而是無數的失望與落空。」

顏寬恒說，當勝選後激情退去，第二選區卻仍停留在原地，持續空轉，「背負著選民的寄託，這位年輕人卻恣意忘我，沉浸在權力的傲慢。大放厥詞、譁眾取寵。頻頻出現在鎂光燈前，卻消失在地方的弄巷間。」

▲顏寬恒參加政見辯論會。（圖／翻攝自YouTube／台中市選舉委員會）

顏寬恒接著提到，受到新冠疫情襲擊，終於在陸續接種疫苗後，慢慢踏回原本的生活步調。但隨著疫苗覆蓋率提升，也讓不良反應案件增加，甚至因為不良反應死亡的人數還超過染疫得死亡人數。然而，「預防接種受害救濟審議小組」完全失能，並暗指對手民進黨候選人林靜儀，「有成員忙著上政論節目，讓受害民眾求助無門，寬恒將要求政府應加速審議，從寬認定，予以合情合理的救濟補償。」

談到台中空汙議題，顏寬恒表示，他的立場從未改變，就是支持燃氣機組，前提是必須拆除等量的燃煤機組，並強調，規畫完善且環保的能源政策與電力設施，是政府不可迴避的責任。

交通建設部分，顏寬恒提出，他將會繼續督促行政部門，要求捷運藍線、綠線延伸加速進行，並爭取橘線、藍線向南延伸到霧峰段定案，來滿足沿線人口快速增加、以及霧峰區內朝陽、亞洲兩所大學學子的需求。

此外，他將爭取海線鐵路雙軌化，以及大慶至烏日段高架化，增加海線鐵道班次，活絡交通、平衡區域發展。而過去他成功爭取中科西南向聯外道路、溪尾大橋一號橋二橋，都是關鍵的一哩路，接續他也會全力爭取臺中生活圈四號道路線延伸，補足大肚、龍井區域聯外道路的不足。此外，將致力於提升臺中港與臺中國際機場運量，監督行政部門加速臺中國際機場升級完工，滿足旅客出入境需求。

在生育政策上，顏寬恒表示，將要求政府檢討現行嬰幼兒收托政策，減輕家長負擔、提升嬰幼兒托育及園所營運品質；為配合十二年國民基本教育，他也將爭取新設立高中，讓在地學子免於舟車勞頓。

面對人口高齡化，顏寬恒將持續健全長照服務法，加強長照政策同時提升長照品質，滿足失能、失智人口增加所產生的長照需求，設法減輕子女負擔。

針對就業、產業政策，顏寬恒表示，將擴大勞工就業職能、技能輔導，加速投入職場。並打造青年創業基地，擴大青年創業及就業補助，且強化青年返鄉創業、就業動機，同時達到活化地方的目的。