民進黨「靜昶守護」　國民黨酸：違背民意恐下架「進廠維修」

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨直播）

記者徐政璿／台北報導

針對民進黨提出「靜（林靜儀）昶（林昶佐）守護」，國民黨文傳會副主委林家興表示，當前社會關注酒駕致死、治安惡化以及青年低薪問題，卻看到民進黨一再動用國家機器與府院黨資源全力拚選舉，給人民觀感相當惡劣，坐擁執政資源的民進黨，何時要「進場守護」人民的安全與生計？

林家興表示，高雄再度發生令社會悲痛的酒駕致死案件，全民都高度關注，而國民黨立委的提出的酒駕修法提案還被民進黨擱置在立法無法一讀。

林家興續指，近日治安事件頻傳、人民出門再也無法心安，以及貧富差距日益擴大，年輕世代買不起房也不敢奢求結婚，執政黨的中常會不處理民生議題、不商討治安對策，卻集結全黨之力挺一個囂張跋扈的政治醫師選舉、挺一個不為在地民意發聲只顧意識形態的失職失格立委不被罷免。

林家興指出，同一時間，台灣人卻看到民進黨在地方和國營事業獅子大開口要補助經費，如高雄市長陳其邁為壽山動物園向中油、台電與中鋼等國營事業分別討要6千萬至8千萬的改建經費，總計2.2億元，令其他縣市好生羨慕。

林家興說，請問當台電累計負債已達1.8兆，中油今年更恐虧400億元，正在努力維持營運時，卻還要受迫於政治壓力出錢為地方蓋動物園？而中鋼為股票上市公司，經費補助事關中鋼股東利益，怎可由陳其邁行文說了算？蔡英文與蘇貞昌執政之下，不思協助國營事業改善體質與營運績效，卻持續為政治利益殺雞取卵，全民的納稅錢與國營事業員工付出的血汗，是可以這樣揮霍的嗎？

林家興批評，民進黨對於台灣人關心的民生、治安議題全無關注、毫無作為，顯然只是為守護自己的政治利益與政權而戰，如此錯誤的施政方向，恐怕也只會再次遭到民意下架，讓民進黨好好「進廠維修」一番。