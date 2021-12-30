酒後找代駕！瘋狂司機飆到「時速161」害扣牌　網：請到賽車手嗎

▲他酒後請代駕，不料代駕竟飆到時速161公里，害他必須承擔違規責任吊扣牌照。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

為了自己及他人安全，許多人聚會喝酒後，會請代駕幫忙開車，不過有一名網友在臉書抱怨，他11月底喝酒後透過App請代駕，結果代駕大哥竟在國道飆到時速161公里，害他必須承擔違規責任吊扣牌照，崩潰說「這麼大條的，要怎麼處理」、「好一個聖誕禮物」。

原PO在臉書社團表示，他10月13日新車終於交車，11月29日喝酒後因為精神不濟請代駕，結果代駕大哥竟在國道飆到時速161公里，由於當時他酒醉睡著並不知情，直到12月收到罰單，讓他超級崩潰，直呼「莫名其妙要被扣點、承擔違規責任及吊扣牌照，好一個聖誕禮物」。

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▲原PO叫代駕，代駕竟然飆到時速161公里。（圖／翻攝自爆料公社）

照片中可以看見，被拍到飆車的時間是11月29日凌晨1時17分，而他呼叫代駕的時間是29日凌晨0時37分起，代駕行駛時間為47分鐘共計44公里，證明原PO的轎車當時確實是由代駕駕駛。原PO無奈說，「車子折舊、保險、車牌被扣怎麼算」、「這麼大條的，要怎麼處理」。

其他網友看了紛紛表示，「扣牌是一定會扣牌，只是要看代駕如何賠償，6個月期間的損失而已」、「真的好扯」、「黑人問號，44公里開46分鐘，竟然還可以超速」、「正常的代駕帶你安全回家，山寨的代駕帶你快速回家」、「你是不是叫來了賽車手」。

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