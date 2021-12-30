21歲網紅正妹死前錄音曝！男友酒駕害她癱瘓　母子盜刷提款卡

▲安娜過世時僅21歲。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼網紅安娜（Laura Anna）因2年前時任男友酒駕撞車，導致她下半身癱瘓，但她日前控訴已分手的男友和他母親在她臥床期間，竟然聯手盜刷她的提款卡，而且面對質疑還公然撒謊、拒絕承認他們的犯行。此事鬧上法院，但還未等到法官裁決，安娜就已經辭世，得年21歲。

《星洲網》報導，安娜原是一名擁有漂亮臉蛋、前途光明的高人氣粉紅，在前男友酒駕撞車的嚴重意外中導致下身癱瘓，她過世前錄製了Podcast節目揭露前男友與其母親的犯行，指控前男友趁她身體不適需要臥床期間，盜刷她的信用卡，後來她更驚訝得知原來前男友母親也有分。

▲下身癱瘓的安娜出庭控告男友。（圖／翻攝推特）

安娜表示事情曝光後男友坦承犯行，並承諾會償還所有錢，但前男友母親堅決否認這項指控，還拉上帝作擔保人，「為了上蒼，我不會這麼做的」，甚至表示自己連碰都沒碰過安娜的信用卡。

安娜起訴同為網紅的前男友，指控自己下身癱瘓全因前男友酒駕撞車導致，但還未等到法庭裁決，她就不幸逝世。前男友和母親仍對外否認盜刷安娜信用卡，但安娜姐姐反問若真的沒有做，安娜撒謊說他們有做又有什麼好處？