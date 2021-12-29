18線藝人、網紅也慘了！　他分析：經紀人證「先過濾劣質個體戶」

▲吳亦凡事件成為壓垮大陸演藝圈其中一根稻草。（圖／翻攝自Instagram／吳亦凡）

記者任以芳／北京報導

大陸近期嚴格肅清演藝圈，娛樂產業必須全面審查。未來，藝人經紀人有證照資格才能從事演藝工作，港澳台經紀人也適用。《東森新媒體ETtoday》記者訪問多位在北京發展台籍經紀人，大部分人反應都是支持。其中，帶過不少大咖藝人小葉（化名）指出，早有耳聞大陸官方忍很久，吳亦凡、王力宏事件是壓垮演藝圈最後一根稻草。預估這項規定嚴格執行，首先自己當經紀人的18線小藝人或是網紅，至少倒一半以上。

大陸官方「中國文化和旅遊部」24日發布修訂的《演出經紀人員管理辦法》，新規定要求經紀人認同大陸憲法，2022年3月1日實施。該規範指出藝人經紀人必須考取資格證照，通過考試才能在大陸從事演出經紀活動，港澳台經紀人適用。

據了解，演出經紀人資格認定自2006年開始實施，港澳台經紀人自由報考。如今，大陸官方「強力規範」演藝圈亂象，經紀人素質成為整頓重點。《東森新媒體ETtoday》記者訪多位在北京工作台籍經紀人，大部分人反應都是「早該嚴格執行！」有人直言，吳亦凡、王力宏事件是壓垮大陸演藝圈最後一根稻草。

▲范冰冰「陰陽合同」率先撕開大陸演藝圈亂象。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，小葉（化名）2009年到大陸工作已超過12年，帶過許多台灣知名藝人赴陸發展，現在定居在北京也擁有自己娛樂公司。他坦言，「當時到大陸第4年就去考經紀人證照，主要也是自保，那時大陸演藝圈已經亂像叢生，現在環境更加複雜，范冰冰的陰陽合同真的是冰山一角。」

小葉透露，大陸規定經紀人考證照，除了能合理規範素質。首先倒台還有18線小藝人和網紅。很多人都是自己當經紀人，未來就算考上證照，日子也沒這麼好混，不能像以前找非法管道開稅務發票，必須要靠行正規公司開立。

他進一步說，通常正規的演藝公司必須有三張以上經紀人證才能簽約藝人，這類公司不會隨便簽約18線藝人或網紅，除非自己有實力另當別論。所以，經紀人考證一旦嚴格實行，等於過濾掉許多惡質「個體戶藝人」。

在北京工作8年的悠悠接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也說，「或許外界覺得大規定經紀人考證照很專制，管很多，實際上亂象太多了。」自從大陸互聯網蓬勃發展後，一堆網紅當道跨界演藝圈，偶像門檻變更低，每個人價值觀偏差。許多剛畢業沒有經驗的孩子也能當經紀人，形成很畸形情況，比如，菜鳥帶C咖藝人或帶有點知名度藝人。

她進一步說，這些菜鳥經紀人沒有行業管教或好的引路人，很快在演藝圈迷失自我。比如，跟節目亂談項目，亂開價簽「陰陽合同」，經常看到有違法被抓事情。就算是演藝圈老鳥照樣違法，因為很多人完全不懂法規，搞的市場價格非常混亂。

▲大陸淘寶有經紀人考證照二手或全新書籍 。（圖／翻攝 淘寶）

外界也好奇經紀人證好考嗎？《東森新媒體ETtoday》記者前往北京新華書店、西西里書店探詢，工作人員表示這是「專業」考證照書籍，不是一般書店會販售。

今年才考上證照吳姓經紀人接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，相關書籍外面幾乎買不到，必須報考特殊「經紀人衝刺班」。課程從早到晚，依照上課內容一天8到10小時，大概一星期後可以去考證。除了學習大陸相關法規，還要了解大陸演藝圈進程，像是舞台、電影戲劇歷史，其實有難度。

吳姓經紀人也說，自己去年意識到環境的混亂，到了大陸就得入境如俗，經紀人考證照確實很麻煩，至少能規範演藝圈亂象，至少讓努力工作的人有一份保障。她也擔心，「上有政策、下有對策」，未來是否有正面改善效應，還得再觀察。