罷免投票遇大學期末考　林昶佐：書平常就要念，票要投

▲林昶佐。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票。距離投票倒數10天，林昶佐與太太Doris今（30日）合體掃街。對於罷免投票日接近大學期末考，林昶佐呼籲大學生，「書平常就要唸了，那票是一定要投啦」。

對於罷免投票日接近大學期末考，是否擔心外出學子無法返鄉投票，林昶佐表示，「投票總是會遇到大大小小的考試，但是我個人的經驗，書平常就要唸了，那票是一定要投啦」，到考試前幾天才準備，效果不是太好，票一定要投，書要從現在準備。

林昶佐感謝太太陪同掃街，他表示太太出來幫忙掃街，就會被認定是立委夫人，對她來講不公平。另外，林昶佐指出，掃街過程中感受到民眾的熱烈，也發現許多民眾不知道怎麼投票，到現在每天還會遇到，有民眾以為反對罷免就是不出來投，現在還是努力訴求，大家一定要出來投「不同意」罷免。

民進黨前主席卓榮泰也現身掃街現場表示支持。卓榮泰表示，林昶佐是他在任內由中央到地方黨部跟團黨同事，一致推薦競選連任的好立委，今天來就是要當林昶佐的後盾、再次堅信當初從中央到地方推薦是正確的，也要拜託地方鄉親把好立委留在立法院，留林昶佐在立法院，不是不投票，而是要出來投不同意，才能把林昶佐留在立法院。