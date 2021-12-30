近視國中生長效型散瞳劑致白天畏光　日拋軟式隱形眼鏡控制度數

▲預防高度近視併發症，醫師提醒做好全方位近視管理（下同）。（圖／中國醫藥大學兒童醫院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

15歲的王姓男同學，上國中後近視飆升至4百度，雖已使用長效型散瞳劑預防近視，但對白天日光常感到刺眼，運動時戴著眼鏡也相當不便，又無法適應夜間配戴硬式隱形眼鏡；所幸目前已有日間配戴的日拋型軟式隱形眼鏡及周邊離焦眼鏡可選擇，經證實對控制近視也有助益，王同學選擇日間日拋型，之後追蹤了兩年，近視度數也維持穩定。

中國醫藥大學兒童醫院兒童眼科醫師夏寧憶指出，台灣為近視王國，小學生近視比例超過5成、國中生8成，而近視是源於眼球像吹氣球般長大，長越大眼球壁越薄、越容易退化而產生「病理性或退化性的病變」，如周邊格子狀視網膜變性，易生裂孔，進而演變為視網膜剝離。

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夏寧憶說，因視網膜變薄，養分較不易傳送至眼睛，也容易產生黃斑部病變或青光眼，500度以上高度近視所併發的眼疾，可能造成無法回復的視力損傷；除養成生活好習慣、多去戶外曬太陽，也有許多大型研究證實，點長效型散瞳劑、戴角膜塑型片、周邊離焦軟式隱形眼鏡以及周邊離焦眼鏡，都能有效預防近視及延緩近視度數的加深。

夏寧憶指出，使用最久且有效的就是長效型散瞳劑阿托平，但部分兒少患者無法接受畏光或是看近無法對焦的副作用；若無法適應硬式鏡片的異物感、睡眠時間不足、睡姿不良及擔心清潔等，可考慮使用日拋型、軟式的「周邊離焦軟式隱形眼鏡」，需白天配戴10至12小時，衛福部規定角膜塑型片及周邊離焦軟式隱形眼鏡最低適用年齡為8歲，不過可能有發生率極低的角膜潰瘍、過敏等併發症。

夏憶寧表示，一般來說撐到18歲，眼球的成長大概就停住，若已近視也不必太慌張，只要做好近視管理、密集追蹤，控制度數增加，同樣可減少視網膜併發症發生的機會；中國醫兒童眼科就有提供4階段的「全方位近視管理」，並由專門的驗光師一對一衛教。



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