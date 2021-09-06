近視矯正「眼睛畏光＋有異物感」亮哲心疼女兒　換「日拋型」舒適戴整天阻止惡視力

▲亮哲在大女兒小菩近視後，嘗試過許多視力矯正方式。（圖／翻攝自「亮哲不晾著」部落格，下同）

消費中心／綜合報導

開學了，你家孩子的近視又加深了嗎？據國民健康署106年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園小班近視盛行率為6.9%、大班為9.0%，小一達19.8%、小二更達38.7%。近視是一種疾病，而天下父母心沒有爸媽希望孩子生病，以主持外景節目「冒險王」為人熟知的男星亮哲，擁有兩個寶貝女兒後也非常努力在維護孩子的視力，像是盡可能遠離3C，看電視20分鐘就休息，孩子拿手機看影片的頻率更是一個月只有三、五次，但大女兒小菩還是近視了讓亮哲超心疼；試過點藥、配戴夜間塑型片等方式控制視力，雖然有成效卻也造成女兒的心理壓力和日常不少困擾。近來亮哲在醫師建議下改讓女兒使用「學童近視控制專用日拋」，不僅解除了生活壓力，更重要的是女兒目前近視度數穩定、沒有增加，全家人對於這個轉變都非常欣喜。

亮哲小時候也曾近視，讓熱愛運動的他覺得非常不方便，直到做了近視雷射手術才甩開惱人的眼鏡；因此他很希望能幫女兒控制好視力，發現女兒近視後便使用「散瞳劑」控制；高雄澄清眼科總院長吳孟憲表示，點長效型散瞳劑（阿托平Atropine），有助預防近視度數增加，藥水濃度愈高效果愈好，但也愈容易造成眼睛畏光、看近模糊等負作用。亮哲就分享全家人去海邊玩時，小菩因為點了散瞳劑、眼睛畏光不適，導致不能盡情欣賞藍天碧海的美麗風景，還有露營時明明很想加入其他小朋友的遊戲，卻只能躲在屋簷陰影下，讓女兒很沮喪。

▲高雄澄清眼科總院長吳孟憲。

小菩還嘗試了另一種常見的視力矯正方式「角膜塑型片」。總院長吳孟憲說明，「角膜塑型片」為硬式的離焦設計鏡片，對於減緩近視增加效果很好，使用方式是睡眠時配戴，但由於鏡片貼近角膜，需適時因應眼球、角膜曲度等成長做調整更換，才不會讓眼睛不舒服。亮哲表示小菩使用硬式角膜塑型片後，雖然沒了畏光困擾，但眼睛卻有異物感；晚上睡覺時則擔心因睡姿不佳或過敏忍不住揉眼睛，讓塑型片位移而誤傷脆弱雙眼；亮哲更曾目睹同睡的小女兒翻身時，手差點揮到姐姐的眼睛，於是每晚都要起床察看才安心，導致父女倆經常睡不好。加上硬式角膜塑型片需每天清潔去蛋白，也成為工作忙碌的亮哲一個不小的負擔。

為了不讓生活品質大打折扣，經由醫生評估與討論後，小菩開始於白天用眼時段配戴「學童近視控制專用日拋」，睡前即可取下拋棄的特點，首先就大大改善睡眠問題，晚上全家人總算能放心安睡。總院長吳孟憲表示，學童近視控制專用日拋通過多國認證，「它是在白天配戴，離焦鏡片設計貼近角膜，能讓小朋友在看遠時非常清楚，視力清晰才不易增加近視；根據美國FDA報告顯示，它的效果跟角膜塑型片幾乎一樣，視力控制非常顯著，不比點藥差。」

▲經過眼科醫師評估後，亮哲和女兒小菩才決定採用「學童近視控制專用日拋」控制度數。

吳孟憲總院長補充，近年學童近視度數約在小學三至六年級這段時間快速增加，如果能在這期間內控制住，更不易成為高度近視，一般建議配戴近視控制專用日拋至少10小時以上。要能長時間配戴，舒適度就是關鍵；亮哲分享「學童近視控制專用日拋」特性如同軟式隱形眼鏡特性，讓女兒小菩戴上覺得幾乎沒有異物感，而且相當舒服，可以整日戴著直到晚上睡前才取下，白天能以清晰視野好好學習與玩樂，不像過去使用眼鏡，反覆戴上拿下，反而影響用眼習慣容易使度數加深。

▲學童近視控制專用日拋的軟式隱形眼鏡特性比較沒有異物感，孩子也能舒適配戴。

對亮哲而言，睡前取下就拋棄、少了清洗的步驟，衛生清潔部分更安心他也樂得輕鬆。他更笑說學童近視控制專用日拋真的很方便，以往每次出門都要帶滿角膜塑型片的全套裝備，有次玩到晚上要幫小菩拔下時，才發現竟然忘了帶專用的卸除吸棒，急得他到處找眼鏡行，還好最後有買到才順利化解危機；現在白天戴、晚上即拋，完全省下心力。最重要的是，配戴學童近視控制專用日拋後，例行回診檢查結果出爐，小菩的度數持平，沒有受到疫情遠端教學、長時間使用3C的影響，仍然成功減緩度數加深的速度，讓全家人都露出開心笑容，更有小菩同學的家長特地前來詢問學童近視控制專用日拋相關資訊。

吳孟憲總院長則提醒，三歲以下的孩子盡量避免使用3C產品，三歲左右可做一次較全面的視力檢查，平時可多帶孩子到戶外運動曬太陽，皆有助於視力維護；若出現近視徵兆，務必尋求眼科醫師的專業協助，選擇適合孩子的矯正方式，才能真正安心剷除「惡視力」。

▲透過協助孩子養成良好的用眼習慣，更能有效守護視力健康。