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不願再看到第二個志帆！喬友殉職勇消家屬　捐重金打造熱顯像分隊

▲喬友殉職陳志帆家屬捐贈100多萬元的消防設備給東區消防分隊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲喬友殉職陳志帆家屬捐贈100多萬元的消防設備給東區消防分隊。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

喬友大樓大火造成4死22傷，迄今過了半年，喬友將拆除重建，但對消防員陳志帆在火場不幸殉難，家屬的心情更是悲慟，今(30)日上午陳父及妹妹陳裔筑，為了不願再看到第二個志帆的犧牲，捐贈東區分隊超過百萬元的消防裝備，其中包括23組熱顯像儀，這也是全台第一個全分隊隊員皆有個人熱顯像儀的分隊。

▲喬友殉職陳志帆家屬捐贈100多萬元的消防設備給東區消防分隊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲陳志帆妹妹陳裔筑手上拿熱顯像儀。（圖／記者唐詠絮攝）

捐贈活動現場，可以看到有23組個人熱顯像儀(每顆單價38,000元)、2座80m燈繩、10件降溫背心、400個N95口罩，更為陳志帆的殉職全場默哀一分鐘，局長施順仁也回贈感謝狀，感謝陳志帆家屬發揮無私大愛的精神力挺消防。

▲喬友殉職陳志帆家屬捐贈100多萬元的消防設備給東區消防分隊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲全場默哀一分鐘。（圖／記者唐詠絮攝）

陳裔筑致詞時表示，身為志帆的妹妹，東區的每一位學長姐，都是志帆的家人，也是我們的家人，為了讓東區的每一位家人都能平平安安，我們藉由這次的器材捐贈，把對志帆的小愛提供給東區每一位家人，希望我們的家人們都可以安全出勤平安回來。

▲喬友殉職陳志帆家屬捐贈100多萬元的消防設備給東區消防分隊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲消防局長施順仁(左)與陳志帆父親(右)。（圖／記者唐詠絮攝）

陳裔筑指出，為了讓進出火場的逆行者更添加一分保障，也讓東區分隊，成為全台第一個全分隊隊員皆有個人熱顯像儀的分隊，只為了不願再看到第二個志帆的犧牲。

由於城鄉資源的分配不均，各地基層消防員無法補足、消防車輛與消防員個人裝備的匱乏，甚至還有救災裝備都超過使用年限，恐不利救災能力提升，仰賴民間資源捐贈，亦無法具體提升個人戰力及安全防護，陳裔筑強調，希望政府首長及各位長官能把基層真正當成自己的親人、家人，才能傾聽並重視基層的心聲，才不會讓改革策進只是口號。

▲喬友殉職陳志帆家屬捐贈100多萬元的消防設備給東區消防分隊。（圖／記者唐詠絮攝）

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