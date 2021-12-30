5件不合格！生鮮蔬果農藥殘留　City’Super復興SOGO、愛買忠孝店上榜

▲11月生鮮蔬果殘留農藥抽驗，圖為違規產品茼蒿、青江白菜。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北市政府衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，2021年11月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果5件不符合規定，不合格率10%，其中包括位於遠東SOGO台北復興館地下3樓超市City’Super的青江白菜。

北市衛生局30日表示，此次抽驗不符規定產品，包括愛買忠孝店的茼蒿、City’Super復興SOGO店的青江白菜、第一果菜批發市場501號攤的茼蒿和青江菜，以及萬華區富民路攤商集中區111號前的蚵白。

北市衛生局指出，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

針對不符規定產品，衛生局已要求抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局及農政單位溯源處辦，並輔導農民正確田間施藥，另已通知台北農產運銷股份有限公司，依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次停止供應1個月，第3次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。