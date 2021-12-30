日月光員工攻擊同事「蛋蛋」判有罪！「卻免賠」理由曝光

▲日月光員工爆發「攻擊下體」的衝突事件。（示意圖／資料照）

記者陳羿妏／綜合報導

半導體大廠日月光K21廠2020年3月20日發生一起衝突，事發當時余姓男子因細故攻擊侯姓同事，造成侯男下體受傷。刑事部分，余男被依傷害罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元；民事部分，侯男求償52萬餘元，惟法官認為，依2人案發時著無塵衣、余男動手的方式，侯男不可能會被打到會陰部位，因此判免賠，可上訴。由此可見，本案刑事、民事判決結果大不相同。

判決指出，事發當時，余男在半導體大廠日月光K21廠的模具室干擾侯男，因而遭對方持泡棉彈向自己，未料，他竟徒手攻擊侯男下體，造成侯男陰囊、睪丸、會陰挫傷、生殖器挫傷，組織發炎，皮下積水、精蟲活動力欠佳。

刑事部分，一審橋頭地院認為，余男雖有出手揮擊侯男下體，但無積極證據證明，侯男因而受傷，故判余男無罪。案經上訴，二審高雄高分院認為，余男警詢、偵查時坦承「用手揮了一下侯的下體」、「朝侯的下體攻擊」，審理期間又辯稱「只有揮到手，沒揮到下體」，勘驗相關事證後，逆轉改依傷害罪，判余男拘役30日，得易科罰金3萬元。

民事部分，侯針對精神損害、醫療費用求償52萬1280元。不過，法官勘驗相關事證後查出，刑事庭審理時，泌尿科診所指出，「下體若受外力傷害，應是立即產生疼痛，症狀會持續一段時間才會慢慢緩解」，因此，照理來講，侯男被打到當下應有痛苦表情及動作，且在其他同事上前詢問時，表達自身不滿，但侯男卻沒有上述情況。

另外，兩人當時都著無塵衣，余男是以右手揮擊侯的下體，並非以腳踢下檔，不可能會打到會陰部位。法官認為，雖有診斷證明書，但並無其他事證證明侯的傷勢係余男造成，故審酌後判余男免賠，可上訴。