疫情讓親子關係更緊密　近6成家長苦惱「孩子碰到挫折就鬧脾氣」

▲近6成3到8歲家長苦惱「孩子碰到挫折就鬧脾氣」。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

受到疫情影響，孩子在家時間變多，但根據今（29日）最新一份親子調查顯示，雖然居家防疫時期，近半數台灣父母感受到親子關係變得更緊密，但也有近6成的3到8歲父母為孩子「碰到挫折困難就會鬧脾氣或放棄」而苦惱，專家建議，可先讓孩子說出內心感受和面對問題，等孩子冷靜下來，一起討論造成挫折原因，陪著孩子發想解決難題方法。

新冠肺炎疫情衝擊全台與世界各國，信誼基金會在今年9月，針對全台9093位0到8歲孩童父母進行育兒大調查，透過網路表達面對孩子負向情緒行為看法和回應態度，以及在疫情嚴峻期間育兒面臨情緒與壓力，並在今天公布結果。

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調查結果顯示，近半數的台灣父母，感受到親子關係變得更緊密，另外調查也顯示，約有4成的1到3歲父母表示，孩子用尖叫、哭鬧，甚至打人或丟東西來表達情緒而困擾；另有近6成的3到8歲的父母為孩子「碰到挫折困難就會鬧脾氣或放棄」而苦惱。

▼近6成家長苦惱「孩子碰到挫折就鬧脾氣」。（圖／信誼基金會提供）

台大心理學系所副教授雷庚玲指出，調查中很清楚看見，每一個階段嬰幼兒的情緒發展變化，都是正常發展現象，爸媽不用太擔心，建議父母多抽時間和孩子相處，多觀察孩子行為，便能理解孩子不同階段的發展和需求。

台南大學幼兒教育學系副教授翟敏如表示，通常幼兒感到挫折原因是遇到困難無法解決，或是努力嘗試後都無法達到目標所致，家長面對孩子時挫折，建議先讓孩子自己說出內心感受和面對問題，等孩子冷靜下來，家長再與他討論造成挫折的原因，陪著孩子一起發想解決難題的方法。

▼學者建議家長多陪孩子找出解決難題方法。（圖／信誼基金會提供）

翟敏如建議，可以幫助孩子把目標降低，當孩子達到初步目標後，再適時肯定孩子的努力和表現，讓孩子有成就感，之後再逐步提高目標，透過一步步的挑戰和達成，孩子會對自己有信心，也就能夠在練習中，培養出正向的自我概念。