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社會 社會焦點 保障人權

涉假球案服刑！吳健保「監獄特權」　買通科員送早餐+通話議員兒

▲▼吳健保押解回台。（圖／記者邱中樂翻攝）

▲吳健保棄保潛逃菲律賓4年多，直到2019年初才被押解回台。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

前台南縣議會議長吳健保因涉及職棒假球案，2014年遭高等法院判刑確定，不料吳發監前卻棄保潛逃菲律賓4年多，直到2019年初才被引渡回台，最高法院裁定須服刑10年定讞。不料在台中監獄執行的吳健保，今又遭爆買通監獄高姓科員送早餐、打電話；台中地檢署16日前往中監搜索，訊後依貪污罪諭令高員10萬交保。

吳健保出身台南眷村，雖然為外省第二代，但仍縱橫政壇，曾擔任台南縣議會副議長、之後連續當選兩屆議長；但2009年爆發「雨刷集團」操控中華職棒打假球案件，檢方查出吳健保就是幕後金主，與綽號「雨刷」的蔡政宜勾結，從2006年起以重金、美色或暴力威脅等方式，操控當時部分職棒球員打放水球，吳健保與雨刷集團藉此操縱比賽勝負從中簽賭牟利。2014年8月間被高等法院依詐欺、恐嚇等罪，判刑3年2月、2年3月確定，原定9月執行，但吳健保卻潛逃出境。

吳健保在棄保潛逃往菲律賓長達4年多，直到2019年1月間才遭菲律賓警方逮捕，並由我國刑事局透過司法互助將他引渡回台受審，台南高分院再針對他涉犯的曾文溪砂石盜採案判刑3年。此外，檢方針對他潛逃菲國後陸續判決確定的司法案件，包括1件賭博、3件詐欺、2件詐欺未遂、1件妨害自由等共8項罪名，向台南高分院聲請定應執行刑，台南高分院裁定吳健保應執行10年。

▲涉職棒簽賭案被判刑定讞逃亡遭通緝的前台南縣議長吳健保，被刑事局與菲律賓警方合作在菲律賓境內查獲，刑事局已派員到菲國聯絡遣返事宜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲吳健保從政期間涉入多起弊案。（圖／記者林悅翻攝）

吳健保高齡71歲，由於身體狀況需定期洗腎，因此發監往全國唯一設有洗腎病床的台中監獄執行；不料吳健保卻涉嫌買通中監「忠區」的教區科員高章群，由高每天送上早餐，並且還讓吳健保使用忠監內部公務電話聯繫現任台南市議員的兒子吳禹寰，次數還遠高於一般受刑人；由於高員即將退休，檢調因此於16日發動搜索保留證據。

對此，台中地檢襄閱卓俊忠表示，該案是台中監獄自清，16日檢察官指揮廉政公署前往搜索，偵訊吳健保、高姓科員，高員訊後依貪污罪嫌諭令10萬元交保，吳健保人則在培德醫院。詳細案情，卓俊忠也強調，本案相關事證還在調查中，基於偵查不公開，案情不便多說明。

▼吳健保之子、現任台南市議員的吳禹寰。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員吳禹寰針對仁德區違規車輛拖吊，希望也能納入自辦。（圖／記者林悅翻攝）

▼吳健保遭爆在台中監獄內享有特權。（圖／翻攝自Facebook／法務部矯正署台中監獄）

▲▼台中監獄。（圖／翻攝自Facebook／法務部矯正署台中監獄）

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