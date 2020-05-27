中監管理員接受性招待關照收容人　還辯：事後有付錢

▲台中監獄管理員接受性招待，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中監獄管理員汪致誠被檢調查出，2013年間受人請託特別關照因貪污罪入獄服刑的前警官。汪男被帶到餐廳大啖海鮮，還到色情酒店喝酒，並帶小姐出場，接受性招待。汪男遭起訴後，辯稱這些費用都是代墊，事後全都歸還，但最高法院不採信，27日接受二審見解，將汪男判刑4年6月、褫奪公權2年定讞。

檢調單位查出，汪男因黃姓友人熟識，而黃姓友人與前台中市警三分局東區分駐所長李俊南共同投資，由於李俊南犯貪汙罪遭判11年6月徒刑確定，即將入獄服刑。黃姓友人打算透過汪男先打好關係，於是招待汪男去海產店用餐，再續攤去色情理容KTV，然後讓汪男帶舞小姐出場，接受性招待，費用全由黃姓友人買單。

此外檢調也查出，黃姓友人先前也請託汪男照顧因槍砲案入獄的趙姓受刑人，明知受刑人在新收房期間，不得持有香菸，汪男卻在2013年9月間購買2包菸交付趙男。同年12月，汪男又接受張姓友人請託，夾帶3斤茶葉給在監獄受刑的張姓友人胞弟。2014年6月間，汪男與另名監所管理員陳財明，接受盧姓友人請託，幫簡姓受刑人夾帶10條毛巾。

汪、陳等人事後遭台中地檢署提起公訴。法院審理期間，汪男否認犯案，辯稱到餐廳吃飯、上酒店、性招待等等，全都是友人先代墊，他事後有還錢給友人，他沒有取得任何不正利益。一審法院不採信，認為汪男轉交毛巾、茶葉、香菸等行為已圖利受刑人；且接受飲宴、酒店費用、性交費，絕非單純基於朋友情誼的一般餐敘聚會，具有對價關係。一審法院認定汪男犯下4罪，判刑7年、褫奪公權3年，同案被告陳財明判刑2年10月、褫奪公權2年。

上訴二審後，台中高分院仍認定汪男犯「對主管事務圖利罪」、「公務員不違背職務之行為收受不正利益」共4罪，各處1年8月至2年8月不等刑期，應執行4年6月、褫奪公權2年。陳男犯「對主管事務圖利罪」，處1年10月、褫奪公權1年。全案再上訴第三審，最高法院27日駁回上訴定讞。