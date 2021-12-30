台中女找男友「榔頭殺父」棄屍山區！行兇原因曝光　家人不敢置信

▲父親反對女兒出國念書、和現任男友交往，竟遭不孝女夥同男友殺死，最終棄屍山區...（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區57歲江姓男子不滿大女兒交往的張姓男友，所以得知情侶倆準備出國念書，不打算給予援助，導致江女和張男繳不出學費，不得不返台。為此，父女倆日前大吵一架，怎料江男隨後人間蒸發，江妻和二女兒遍尋不著，只好報警，怎料兇手竟是自家人。

霧峰警方調閱監視器，發現江男掉落並陳屍在太平山區，立刻循線找到載運屍體的張男，經訊問後將江女和張男依殺人罪送辦。

據悉，江男和妻子育有2女，目前在大里一所國小擔任警衛，由於反對32歲大女兒和34歲張姓男子交往，父女感情生變，加上女兒和男友雙雙去國外念書，第一學期還可以，第二學期無以為繼而返台，因為江父不願支付生活費。

江女和張姓男友27日晚間11點多，趁父親從學校下班後，3人在校外談判，期間一言不合，張男竟持榔頭猛擊江父頭部，導致江父倒地不起。

兩人驚覺事態嚴重，立刻把江男屍體靠在車頭，再騎車載到太平區黃竹山區進德寺附近棄置，江女則騎車在後把風，待棄屍完成後，再一起騎回住處。

警方接獲江家二女兒報案，指遲遲未見父親回家，立刻調閱沿路相關監視錄影，發現有2輛機車凌晨朝太平的黃竹山區駛去，且騎在前方的機車車頭還趴著一人。不久後，2車拐進山區的一間寺廟附近山路，但再出來時，前方機車的車頭已無人趴著。

警方根據機車車牌，循線帶回江女和張男，江女宣稱，因為不滿父親阻撓她和男友交往，及不願提供她出國留學費用，使得她和男友在國外生活困難，不得不中斷學業返台，所以她和男友都對父親非常不滿。

死者家人透露，江女為了父親沒給出國的生活費、學費，曾多次爭吵，期間還曾報警處理，雙方感情不睦，未曾想到江女竟會和男友共謀殺害父親。

台中地檢署表示，29日下午已依殺人罪嫌將2人移送法辦，並認定2名涉案人涉嫌家暴殺人罪的犯嫌重大，且為5年以上之罪，有逃亡、串滅證之虞，當晚向台中地檢署聲請羈押獲准。至於死者，將安排擇日解剖複驗。