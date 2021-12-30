　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女找男友「榔頭殺父」棄屍山區！行兇原因曝光　家人不敢置信

▲▼不滿被反對出國念書，女兒和男友共謀以榔頭砸死父親棄屍山區。（圖／民眾提供）

▲父親反對女兒出國念書、和現任男友交往，竟遭不孝女夥同男友殺死，最終棄屍山區...（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區57歲江姓男子不滿大女兒交往的張姓男友，所以得知情侶倆準備出國念書，不打算給予援助，導致江女和張男繳不出學費，不得不返台。為此，父女倆日前大吵一架，怎料江男隨後人間蒸發，江妻和二女兒遍尋不著，只好報警，怎料兇手竟是自家人。

霧峰警方調閱監視器，發現江男掉落並陳屍在太平山區，立刻循線找到載運屍體的張男，經訊問後將江女和張男依殺人罪送辦。

據悉，江男和妻子育有2女，目前在大里一所國小擔任警衛，由於反對32歲大女兒和34歲張姓男子交往，父女感情生變，加上女兒和男友雙雙去國外念書，第一學期還可以，第二學期無以為繼而返台，因為江父不願支付生活費。

江女和張姓男友27日晚間11點多，趁父親從學校下班後，3人在校外談判，期間一言不合，張男竟持榔頭猛擊江父頭部，導致江父倒地不起。

兩人驚覺事態嚴重，立刻把江男屍體靠在車頭，再騎車載到太平區黃竹山區進德寺附近棄置，江女則騎車在後把風，待棄屍完成後，再一起騎回住處。

警方接獲江家二女兒報案，指遲遲未見父親回家，立刻調閱沿路相關監視錄影，發現有2輛機車凌晨朝太平的黃竹山區駛去，且騎在前方的機車車頭還趴著一人。不久後，2車拐進山區的一間寺廟附近山路，但再出來時，前方機車的車頭已無人趴著。

警方根據機車車牌，循線帶回江女和張男，江女宣稱，因為不滿父親阻撓她和男友交往，及不願提供她出國留學費用，使得她和男友在國外生活困難，不得不中斷學業返台，所以她和男友都對父親非常不滿。

死者家人透露，江女為了父親沒給出國的生活費、學費，曾多次爭吵，期間還曾報警處理，雙方感情不睦，未曾想到江女竟會和男友共謀殺害父親。

台中地檢署表示，29日下午已依殺人罪嫌將2人移送法辦，並認定2名涉案人涉嫌家暴殺人罪的犯嫌重大，且為5年以上之罪，有逃亡、串滅證之虞，當晚向台中地檢署聲請羈押獲准。至於死者，將安排擇日解剖複驗。

 

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
快訊／台中女聯手男友弒父！深夜校外堵人　鐵鎚重擊他致死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中女找男友「榔頭殺父」棄屍山區！行兇原因曝光　家人不敢置信

快訊／台中女聯手男友弒父！深夜校外堵人　鐵鎚重擊敲死他

快訊／南科焦屍趴龍頭！恐怖作業員「涉殺情敵」遭法院羈押禁見

台北百萬名車追撞對決...2車撞爛「慘況曝光」4人驚嚇1人受傷

快訊／新店男載孫「撞死賣菜嬤」！涉過失致死10萬交保

快訊／台南副議長林炳利涉詐領助理費　妻列共犯遭羈押禁見

偵查佐勾結高利貸集團　還用警政系統查個資！遭拘提10萬交保

三峽女愛不對人上網求助　感情諮詢要匯人民幣…警說服她回頭

台中女拒繳罰單停車費共26萬　500萬房屋遭查封秒掏錢

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千！以為遭騙報警...真相令人悲傷

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

台中女找男友「榔頭殺父」棄屍山區！行兇原因曝光　家人不敢置信

快訊／台中女聯手男友弒父！深夜校外堵人　鐵鎚重擊敲死他

快訊／南科焦屍趴龍頭！恐怖作業員「涉殺情敵」遭法院羈押禁見

台北百萬名車追撞對決...2車撞爛「慘況曝光」4人驚嚇1人受傷

快訊／新店男載孫「撞死賣菜嬤」！涉過失致死10萬交保

快訊／台南副議長林炳利涉詐領助理費　妻列共犯遭羈押禁見

偵查佐勾結高利貸集團　還用警政系統查個資！遭拘提10萬交保

三峽女愛不對人上網求助　感情諮詢要匯人民幣…警說服她回頭

台中女拒繳罰單停車費共26萬　500萬房屋遭查封秒掏錢

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千！以為遭騙報警...真相令人悲傷

酒後找代駕！瘋狂司機飆到「時速161」害扣牌　網：請到賽車手嗎

2021年我們是這樣看電影！「6大防疫、5步解禁」　連爆米花都不能吃

台驊還有陽明股票1.9萬張　保留多少作長期投資看配息狀況

王浩宇怒嗆「紅燈右轉撞死人」唯一死刑：很多高雄人會閉嘴

台中女找男友「榔頭殺父」棄屍山區！行兇原因曝光　家人不敢置信

2021年10大霸榜金曲！「這首歌登雙冠王」　還是邱澤許瑋甯定情曲

雞排屠龍記吵什麼？史上首位變性人懷孕？　2021「3大ㄎㄧㄤ新聞」一次看

記得2021最狂7驚句嗎？　「我的很大，妳忍一下」、「我像doctor嗎」超荒謬

4張圖證明台劇紅到全球！「2021大躍進」關鍵秘密曝光　單集預算飆千萬

5藝人轉型YouTuber更夯！「50天王爆紅翻身」大贏網紅　他拍出3部千萬片

女大生激情翻唱《Bang Bang》 穩健台風、爆發力十足全場嗨翻

社會熱門新聞

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們

漢翔塵爆36年老領班遭壓死　不良紀錄曝光

即／南科焦屍案兇嫌羈押禁見

2百萬名車對決「嚴重受損」　撞擊畫面曝

刑事局形象大使淪小三！和人夫要賠35萬

彰化工廠燃燒　爆炸聲狂響搶救中

即／新店男「撞死賣菜嬤」！10萬元交保

南科工程師遭情敵砍死　「雙載運屍」縱火狂燒

新北男與妻歡愛「突馬上風」！4天前剛打BNT

即／台南副議長涉詐助理費　妻遭裁定羈押禁見

台中女找男友「榔頭殺父」　行兇動機曝光

遭酒駕撞飛爸爸　醒後「躁動想找妻兒」

即／新店車禍5人送醫！賣菜嬤臟器外露亡

更多熱門

相關新聞

「陌生男在我老婆房裡」醋男報警害妻急診

「陌生男在我老婆房裡」醋男報警害妻急診

高姓男子日前打電話報警，聲稱「有陌生男人和老婆一起鎖在房裡」，警方到場了解狀況，原來是高妻請建築師到家中丈量修繕問題，高妻還因為高男竟然為這種事情報警而心臟不舒服，被送醫急救，女兒證稱當時她也一起在房內討論正事，台北地檢署檢察官考量高男曾被妻子聲請保護令禁止騷擾，29日依法起訴高男。

懷疑枕邊人有新歡　前獅子會長勒斃她再裝殉情

懷疑枕邊人有新歡　前獅子會長勒斃她再裝殉情

逆子借不到機車　電鍋砸死76歲母

逆子借不到機車　電鍋砸死76歲母

醋夫丟汽油彈縱火！害前妻老闆全身60％燒燙傷

醋夫丟汽油彈縱火！害前妻老闆全身60％燒燙傷

前獅子會長遭女友怒控家暴　真相逆轉

前獅子會長遭女友怒控家暴　真相逆轉

關鍵字：

榔頭出國家暴

讀者迴響

熱門新聞

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

半夜餵奶睡著　醒來見貓手扶奶瓶

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

梅嬸27年前「顏值顛峰」讓鋼鐵人淪陷

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

溫妮認了交往「億級男友」！

WAKUWAKU JAPAN明年4月停播

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面