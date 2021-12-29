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社會 社會焦點 保障人權

懷疑枕邊人有新歡　前獅子會長勒斃她再裝殉情！死者友戳破謊言

▲▼許女遭小兒子發現陳屍床上，男友則倒臥一旁昏迷，許女的大兒子獲悉趕往現場。（圖／畫面翻攝當事人臉書）

▲林易暘殺害同居女友後故布殉情疑陣，被檢警找到友人作證戳破謊言。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾任某獅子會長的男子林易暘，因疫情影響收入，和年長7歲的同居女友發生糾紛，拿皮帶將喝醉的女友勒死，並在女友手腕劃下刀痕，伴屍1天後自行割腕，被兒子發現送醫急救，林佯稱和女友相約殉情，但女友的朋友指證，死者為了安排兒子選個好學區，正努力賺錢到處看房，看不出輕生念頭，台北地檢署29日家暴殺人起訴林男。

檢警調查，死者許女58歲，從事直銷工作，離婚後和經營工程公司的51歲林男交往，年齡相差7歲的2人，各帶著1個兒子同居在台北市新生北路租屋處，許女平常很努力經營自己的事業，林男的公司則因疫情衝擊，生意收入大幅減少，2人疑似因此在經濟、生活上發生爭執，並且協議分手，林男預計11月要搬走。

林男原本就曾懷疑許女另外和人交往，10月26日晚上10點多，許女和友人應酬喝到泥醉回家，更讓林男心生不滿，拿起皮帶將許女活活勒死後，還到廚房拿菜刀，在已經沒有氣息的許女手腕上深劃2刀。

▲▼許女在25日晚上9時許就返家，直到案發前都沒有離開現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲死者遇害當晚應酬回家的最後身影。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男犯案後，在房內伴屍將近1天，兒子們因為課業關係，早出晚歸，也習慣不去打擾父母，沒有發現異狀，27日晚上9點多，林男的兒子回家發現客廳有血跡，才進房看到林男手腕冒血而報案，警方到場時，許女以沒有生命跡象，現場留有林男筆跡寫的紙條，「請你們幫忙處理」。

但辦案人員查訪2人親友，都沒聽說過許女有輕生念頭，指證許女最近因為想買房子，比以前更努力賺錢，還找朋友一起去看房子，而且對房子所在學區十分重視，檢察官因此認定，林男是在故佈疑陣，製造殉情假象，依家暴殺人罪提起公訴。

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