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前獅子會長遭女友怒控家暴劈腿　逆轉！她不滿拒婚動手

▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水，事後遭妻子提告家暴傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲陳姓男子去年遭覃姓女友怒控家暴，未料案情大反轉，覃女僅因不滿陳男拒絕登記結婚，就對陳男大打出手。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／彰化報導

曾任獅子會會長的陳姓男子，去年遭覃姓女友在臉書上怒控，陳男和她交往期間，不斷對其家暴害她因此流產2次，更不斷外遇，希望網友能為她主持公道，不過事後案情大反轉。陳男出面反控他因拒絕和覃女登記結婚，不但慘遭覃女爆打，還要忍受覃女在網路上的惡意造謠，怒對覃女求償80萬元。彰化地院審理後，判覃女須賠償陳男6萬元為適當。

曾擔任獅子會會長的陳姓男子，去年遭覃姓女友在彰化各大臉書社團裡控訴，「明明是一個老闆，可是你跟動物有什麼差別？」、「你殺死我兩個小孩，打我小孩流掉，打我全身受傷，你還好意思帶那麼多個女人，睡在我床上？」，文末覃女更向網友求助，「麻煩大家給我一個意見，因為我是越南華僑，對台灣有很多法律不懂，請大家回應我，我在台灣沒什麼人可以幫我，遇到這種問題希望大家給我意見（如果這個PO文不能請刪除）」等語。

但事後案情卻出現大逆轉，陳男怒向覃女求償80萬元，主因為去年他拒絕和覃女登記結婚，未料覃女竟因此大爆走，凌晨跑到他家樓下大吵大鬧，他擔心造成附近鄰居困擾，因此將覃女拉到住家對田裡，但其間覃女卻不斷毆打他，造成他身體多處挫傷。

陳男向法官主張，2人交往初期，他曾多次借款給覃女，並投資覃女的越南公司，2人交往期間更是對覃女予取予求，贈與他多個鑽戒、名錶等價值共計500萬元，但覃女卻只因他拒絕和他登記結婚，就出手打他，還在網路上對他惡意造謠，認為覃女惡性重大，怒對覃女求償80萬元。

庭審時，覃女則向法官主張，自己遭到陳男家暴，還被陳男已裸照威脅，至於在臉書社團惡意抹黑陳男等事實，覃女則強調，當時在發文時已註明「如PO文不行請刪除」，且貼文30分鐘內即被撤下，主張是自己的言論自由。

但彰化地院審理後認為，覃女確實有毆打陳男並在公開社團惡意散佈為自誹謗與侵權等行為，判覃女須賠償陳女6萬元為適當，另對於陳男要求覃女在彰化各大臉書社團登文道歉，法官則指出，由於覃女在臉書社團PO文後不到30分鐘就撤文，陳男要求在臉書社團登道歉啟事對於回復其名譽並無助益，因此駁回陳男的訴求。

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