逆子借不到機車竟殺76歲母！電鍋猛砸15分鐘　頭肺肝腸全破亡　

▲肝腸全破顱內出血！逆子借不到機車 竟丟電鍋、徒手狂毆76歲老母親致死遭起訴。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一名44歲洪姓男子因對76歲的老母親施暴，遭發保護令，但洪男無視保護令，今年9月22日喝酒後要向母親借機車遭拒，竟徒手爆打老母親頭部、腳踹肚子，還用電鍋內鍋丟其頭部。洪母遭狂毆15分鐘，被打到硬腦膜下出血、肝臟及十二指腸撕裂傷、肋骨斷好幾根，隔天宣告不治。台中地檢偵查終結，依家暴殺人罪將洪男起訴，建請從重量刑。

起訴書中提到，洪男因多次對母親施暴，今年3月遭發保護令，裁定洪男不得騷擾、脅迫母親，並應搬出母親住處且遠離至少100公尺，保護令有效期間為1年6個月。但今年6月22日洪男還跑回家剪破紗窗、偷機車鑰匙，不顧母親攔阻，把機車騎走。

▲逆子借不到機車 竟丟電鍋、徒手狂毆76歲老母親致死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



3個月後，洪男喝得爛醉又跑去向母親借機車被拒絕，竟暴打老母親頭部、腳狂踹洪母肚子，還拿電鍋內鍋丟其頭部，洪男看到母親坐起來想要逃跑，竟然又再度毆打，洪母被打趴在地也未停止，直到鄰居報警，警方趕到現場後才停止。

法醫解剖報告中指出，洪母被打到全身頭、胸、腹部、軀幹及肢體挫傷，肋骨多處骨折，左肺塌陷、血胸與肝臟挫裂、12指腸撕裂傷並腹血，顱內硬腦膜下腔出血。

檢方在起訴書中痛批，洪男僅因酒後想借機車遭拒，竟將多年來包容、關愛自己的母親活活打死，建請從重量刑。洪男事後遭羈押，審酌洪男有長期飲酒、吸食強力膠惡習，自我控制意志薄弱，曾攻擊其他家人和鄰居，有逃亡之虞，起訴後由法官裁定繼續羈押。