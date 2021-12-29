美式雙層牛肉堡讓食肉控大滿足　美國人都想咬一口的雲端漢堡登台

▲MrBeast Burger雲端漢堡Just Kitchen取得台灣經營權，陸續上架MrBeast Burger的招牌美味。（圖／Just Kitchen提供）

記者黃士原／台北報導

新冠肺炎疫情影響全球餐飲市場，雖然許多餐廳不敵衝擊關門歇業，年賺2400萬美金的美國YouTuber吉米·唐納森Jimmy Donaldson（網路暱稱MrBeast野獸先生）則是逆勢創業，一口氣開出「300家」雲端漢堡專賣店，現在台灣Just Kitchen取得經營權，即日起在全台17個衛星廚房陸續上架MrBeast Burger的招牌漢堡。



2020年11月10日MrBeast Burger唯一實體店在美國北卡羅萊納州的威爾森開業，2020年12月，MrBeast Burger宣布全美300家雲端廚房同時開幕，短短三個月就賣出百萬個漢堡。目前美國幾乎每個州都能訂到MrBeast Burger，英國、加拿大、墨西哥等國家也有雲端廚房陸續加入，全球累計超過1000個賣點。

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▲特製雙層牛肉堡。（圖／Just Kitchen提供）

▲美式雙層牛肉堡。（圖／Just Kitchen提供）

MrBeast Burger的招牌漢堡皆以人物命名，MrBeast團隊每個人的口味喜好也成粉絲追隨的賣點。好比BEAST STYLE（特製雙層牛肉堡）在外酥內軟的圓麵包中夾入多汁牛肉堡、微融起司、酸黃瓜、洋蔥碎、美乃滋、芥末醬、番茄醬等，是MrBeast本人最愛的口味組合。

▲薯條雙層牛肉堡。（圖／Just Kitchen提供）

CHANDLER STYLE則是CHANDLER激推的「美式雙層牛肉堡」，以兩層牛肉漢堡肉搭配微融起司，純粹的食肉快感，每一口都是食肉控的大滿足；CHRIS STYLE（薯條雙層牛肉堡）是CHRIS的私房漢堡吃法，在雙層牛肉堡上堆疊鹹香無法擋培根、微融起司和微辣霹靂波浪酥薯；KARL是美國起司的愛好者，KARL'S GRILLED CHEESE（起司堡）以內外翻轉的圓麵包中夾起三片美國起司烤到融化，濃郁乳香和拔絲的誘惑，沒有幾個凡人能抵抗。

除了牛肉漢堡，MrBeast Burger還有NASHVILLE HOT CHICKEN TENDER SANDWICH（美式辣雞堡）與不辣的CRISPY CHICKEN TENDER SANDWICH（美式脆雞堡），都是點單率超高的人氣選擇。

▲冷凍水餃品牌「水點心」 。（圖／水點心提供）

另外，冷凍水餃品牌「水點心（Water Dim Sum）」自2021年9月試營運，兩個多月銷售已超過百萬顆。水點心上一代早期由台中水湳市場起家，二代接班成立「水點心」品牌，打造乾淨明亮的冷凍水餃外帶專門店，水餃當日新鮮現包看得到；另也同步發展網購宅配，想讓全台灣的水餃迷都可以輕鬆吃到傳承三十餘載的全手工水餃。

六款熱賣水餃有「經典高麗菜」、「招牌韭菜」、「爆汁鮮蝦」，還推出獨具特色的「剝皮辣椒」，裡面包裹了葫瓜，增添口感，「香菜高麗菜鮮肉」水餃將傳統高麗菜水餃提升到不同的層次。針對素食需求，推出「健康蔬食」素水餃，吃得到杏鮑菇顆粒以及青江菜、木耳、紅蘿蔔等多種蔬菜，厚實飽滿讓蔬食族大飽口福。