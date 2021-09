6縣市都吃得到！Just Kitchen攜手四川吳抄手　外送平台8折優惠中

▲Just Kitchen攜手四川吳抄手,紅油抄手6縣市都吃得到。(圖/Just Kitchen提供)

記者黃士原/台北報導

必比登美味一鍵到家!台灣雲端廚房Just Kitchen攜手連續4年獲得米其林必比登推薦餐廳的川味名店「四川吳抄手」,以及蟬聯五年全台第一的鐵板燒品牌「犇」,分別推出美味的外送料理,讓消費者在家一鍵下單,即可享用排隊名店的美味料理,除了雙北地區,桃園、新竹、台中、高雄的消費者也可以在家下單享用。

「四川吳抄手 X Just Kitchen」系列餐點,由 Just Kitchen 團隊與四川吳抄手的靈魂人物萬敏齊(張媽媽)共同研發,菜單內容包含必比登推薦的「紅油抄手」、全新研發的「香檸麻辣麵」,以及精心改良令人回味再三的「香炒回鍋肉」。其中香檸麻辣麵以泰式的香茅、檸檬入川味,重新以創意演繹道地川味料理;回鍋肉則以外送思維全新設計食材搭配,以杏鮑菇取代了高麗菜。

▲香炒回鍋肉。(圖/Just Kitchen提供)

「四川吳抄手 X Just Kitchen」菜單,已在Just Kitchen全台13個店點上線,除了雙北地區,桃園、新竹、台中、高雄的消費者,也可以在家下單,一鍵享受到必比登推薦的好味道。消費者使用UberEats、Foodpanda可享8折優惠,「香檸麻辣麵」95元(原價119元),「紅油抄手」119元(原價149元),「香炒回鍋肉」335元(原價419元);如使用Just Kitchen官方Line帳號線上訂購餐點,則享有7折優惠。

▲犇牛肉炒飯。(圖/Just Kitchen提供)

Just Kitchen也與鐵板燒「犇」合作,菜單融合了法式舒肥肉類調理程序,以及日式料理的精緻感,搭配「犇秘制燒肉醬」,讓消費者在家也能享用到犇式料理的靈魂。「犇鐵板燒 X Just Kitchen 」系列菜單已於 Just Kitchen 台北內湖店、台中文心店上線,現正使用UberEats、Foodpanda同享8折優惠,使用Just Kitchen官方Line帳號線上訂購餐點,則享有7折優惠。

▲美式餐廳「樂子」配配豬肋排分享餐。(圖/樂子提供)

另外,今年中秋節如果不能烤肉,美式餐廳樂子the Diner推出「配配豬肋排分享餐」外帶組合,烤好直接在家吃,會員外帶自取85折。「配配豬肋排分享餐」一共五大盒美味又充滿異國風烤肉趴,包含樂子受歡迎餐點:BBQ烤豬肋排、紐約辣雞翅、涼拌香菜洋蔥、鳳梨蜜汁豬肋排 、西班牙手工辣味香腸、醃洋蔥、酸甜小黃瓜、烤什錦蔬菜、墨西哥燒烤玉米條、涼拌捲心菜,還有配菜四選二(小漢堡*4、起司通心麵、香料飯、現炸甜薯條)。