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6縣市都吃得到！Just Kitchen攜手四川吳抄手　外送平台8折優惠中

▲6縣市都吃得到！Just Kitchen攜手四川吳抄手，香炒回鍋肉，紅油抄手。（圖／Just Kitchen提供）

▲Just Kitchen攜手四川吳抄手，紅油抄手6縣市都吃得到。（圖／Just Kitchen提供）

記者黃士原／台北報導

必比登美味一鍵到家！台灣雲端廚房Just Kitchen攜手連續4年獲得米其林必比登推薦餐廳的川味名店「四川吳抄手」，以及蟬聯五年全台第一的鐵板燒品牌「犇」，分別推出美味的外送料理，讓消費者在家一鍵下單，即可享用排隊名店的美味料理，除了雙北地區，桃園、新竹、台中、高雄的消費者也可以在家下單享用。

「四川吳抄手 X Just Kitchen」系列餐點，由 Just Kitchen 團隊與四川吳抄手的靈魂人物萬敏齊（張媽媽）共同研發，菜單內容包含必比登推薦的「紅油抄手」、全新研發的「香檸麻辣麵」，以及精心改良令人回味再三的「香炒回鍋肉」。其中香檸麻辣麵以泰式的香茅、檸檬入川味，重新以創意演繹道地川味料理；回鍋肉則以外送思維全新設計食材搭配，以杏鮑菇取代了高麗菜。

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▲6縣市都吃得到！Just Kitchen攜手四川吳抄手，香炒回鍋肉，紅油抄手。（圖／Just Kitchen提供）

▲香炒回鍋肉。（圖／Just Kitchen提供）

「四川吳抄手 X Just Kitchen」菜單，已在Just Kitchen全台13個店點上線，除了雙北地區，桃園、新竹、台中、高雄的消費者，也可以在家下單，一鍵享受到必比登推薦的好味道。消費者使用UberEats、Foodpanda可享8折優惠，「香檸麻辣麵」95元（原價119元），「紅油抄手」119元（原價149元），「香炒回鍋肉」335元（原價419元）；如使用Just Kitchen官方Line帳號線上訂購餐點，則享有7折優惠。

▲犇牛肉炒飯。（圖／Just Kitchen提供）

▲犇牛肉炒飯。（圖／Just Kitchen提供）

Just Kitchen也與鐵板燒「犇」合作，菜單融合了法式舒肥肉類調理程序，以及日式料理的精緻感，搭配「犇秘制燒肉醬」，讓消費者在家也能享用到犇式料理的靈魂。「犇鐵板燒 X Just Kitchen 」系列菜單已於 Just Kitchen 台北內湖店、台中文心店上線，現正使用UberEats、Foodpanda同享8折優惠，使用Just Kitchen官方Line帳號線上訂購餐點，則享有7折優惠。

▲美式餐廳「樂子」配配豬肋排分享餐。（圖／樂子提供）

另外，今年中秋節如果不能烤肉，美式餐廳樂子the Diner推出「配配豬肋排分享餐」外帶組合，烤好直接在家吃，會員外帶自取85折。「配配豬肋排分享餐」一共五大盒美味又充滿異國風烤肉趴，包含樂子受歡迎餐點：BBQ烤豬肋排、紐約辣雞翅、涼拌香菜洋蔥、鳳梨蜜汁豬肋排 、西班牙手工辣味香腸、醃洋蔥、酸甜小黃瓜、烤什錦蔬菜、墨西哥燒烤玉米條、涼拌捲心菜，還有配菜四選二（小漢堡*4、起司通心麵、香料飯、現炸甜薯條）。

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