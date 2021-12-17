引述謝長廷發言少了「如果」2字　羅智強被索賠80萬反批濫訴

記者黃哲民／台北報導

我國駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠，2018年任內疑因台籍旅客颱風天受困關西機場事件壓力而輕生，台北市議員羅智強批駐日代表謝長廷是「會掉淚的鱷魚」等語，被謝提告求償100萬元，已獲判免賠確定，謝再告羅評論時刻意省略他說的「如果」2字，求償80萬元，台北地院今開庭審理，謝的律師聲請鑑定語意，羅受訪苦笑說「我們的中文有那麼差嗎？」

▲台北市議員羅智強再被駐日代表謝長廷提告求償，出庭後反批謝長廷浪費司法資源騷擾 。（圖／記者黃哲民攝）

2018年日本關西機場受強颱燕子過境影響而關閉，網路傳出受困台籍旅客向我國駐大阪辦事處求助卻被冷回應的訊息，時任辦事處長蘇啟誠疑因承受巨大壓力而自戕身亡，引發更大風波，事後查出與謝長廷友好的「卡神」楊蕙如，涉操縱網軍po文帶風向，替挨罵的謝長廷解套，楊蕙如今年（2021年）11月已被依侮辱公署等罪判刑6月。

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

羅智強評論關西機場事件，指謝長廷是「會掉淚的鱷魚」、「逼死蘇啟誠」等語，已故外交部前部長歐鴻鍊生前於2019年，也在廣播節目指謝長廷「逼死了這個蘇啟誠」，謝分別告羅、歐2人，各求償100萬元與80萬元，2案都判謝全部敗訴確定。

不過謝長廷再告羅智強求償80萬元，北院今上午開庭，謝由律師代表出庭，聲請將他所說原文與羅引述的內容，做語意鑑定，庭訊不到10分鐘就結束，法官諭知候核辦。

羅智強開完庭受訪表示，今天開庭，已經是謝長廷為了蘇啟誠事件告他的第9次審理，「很荒謬的是，第9度的原因，是他（謝）一案多告！」羅指出，謝這次告他的內容是主張他引用謝的話「大阪有錯，大阪就該道歉」，但謝認為自己明明說的是「『如果』大阪有錯，大阪就該道歉」。

羅智強虧謝長廷因為少了「如果」2個字，就要他賠償80萬元，「他（謝」就是在找碴！1個字要價40萬元，他真的很嬌貴！」羅強調雖少了「如果」，但不影響這句話的假設口氣，羅說沒料到謝這次出新招，聲請鑑定語意，羅揶揄「我們的中文有那麼差嗎？我覺得謝長廷你是不是瞧不起法官的中文能力？」

羅智強認為謝長廷擺明利用濫訴方式騷擾，赤裸裸浪費司法資源，他自己在公投前1天，已經為了夜宿凱道、街頭演講、車隊掃街忙得筋疲力竭，但他仍親自出庭，用行動告訴謝長廷「我不會為你這種濫訴方式屈服」，「你要騷擾就來，反正我就讓你騷擾，但是不會改變我監督政府的力道，半分不會減少」。

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