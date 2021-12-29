立院會期最後一天再邀謝長廷　陳以信：別溜回日本突襲開放福食

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

立法院外交及國防委員會23日邀駐日代表謝長廷列席，但謝長廷請假缺席，讓外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信不滿表示「我沒有准假為什麼沒來」。30日是會期最後一天，陳以信再邀謝長廷列席，並喊話「不要又偷偷溜回日本」。

四大公投於18日舉行，謝長廷特地返台投票。陳以信為此變議程，邀請謝長廷和外交部長吳釗燮就「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」進行專案報告，並備質詢。不過，外交部發函表示，吳釗燮應邀列席，但謝長廷已有既定行程，不克列席。

吳釗燮23日出席立法院外交及國防委員會受訪表示，謝長廷因公回國，有些已訂好的行程無法更動，但立法院臨時通知，因此依照規定請假，而謝長廷的公務內容有部分是機密，因此不方便多做說明。

陳以信29日表示，明天是會期最後一天，在審完國防部公務預算後，他身為外委會召委，還是邀請謝長廷來會備詢，這兩個會期謝長廷就算返台，也以各種理由拒絕到會備詢，非常不尊重外委會，但再給謝長廷一個機會，明天請謝長廷就「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，好好向國人說明，千萬不要又偷偷溜回日本，然後突襲宣布開放福食進口。