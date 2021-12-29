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台中女拒繳罰單停車費共26萬　500萬房屋遭查封秒掏錢

▲台中女欠停車費、拒繳酒駕罰款26萬，台中分署到戶政事務所送公文，查封女子房屋。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中女欠停車費、拒繳酒駕罰款26萬，台中分署到戶政事務所送公文，查封女子房屋。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名陳姓女子拒絕酒測遭罰10萬2000元，另過去6年來對於自己使用的車輛，包括5筆牌照稅，交通違規罰單185筆、ETC通行費103筆通通不繳，金額累計達26萬元，多次遭催繳也僅繳1萬元。台中分署使出殺手鐧，查封陳女價值500萬元的公寓，陳女今日立刻衝到台中分署將欠款25萬多元繳清。

台中分署表示，為配合法務部行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，全面撤查欠繳酒駕罰單義務人的財產現況，側面得知陳女近日才繼承母親名下，位於台中太平區坪數約29坪、屋齡28年、價值500萬的公寓大廈，且陳女疑似想再把房子過戶給自己女兒。

台中分署獲知消息後，12月22日緊急派員至戶政事務所遞送查封登記公文，將辦妥繼承登記僅2週之房產查封，也找到陳女的哥哥，告知陳女如仍拒繳欠款，1月就會至現場張貼查封封條。陳女表示，所繼承的財產是媽媽指定將房產過戶給她女兒，沒想到才繼承登記2週，準備過戶給女兒就被查出。陳女自知無法逃避，於今日（12月29日），親自到台中分署繳納全數欠款25萬餘元。

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關鍵字：

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