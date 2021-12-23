「超速女王」欠罰單17萬！車被扣要拍賣　下午捧現金繳清了

▲新北市1名林姓婦人欠44筆超速罰單，被稱為「超速女王」並扣車，全額繳清才保住愛車。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名林姓婦人積欠44次超速罰單，連同其他稅費合計17萬餘元，被移送行政執行署新北分署強制執行5年仍沒繳清，分署日前接獲通報，發現林婦名下1輛廂型車停放位置，立刻查封拖回，準備拍賣抵償，林婦原本表示還沒決定怎樣還錢，但疑因發現分署續查她名下其他車輛，今迅速用現金付清所有欠款，把車領回。

行政執行署近期推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，新北分署與新北市府交通局合作，卯足全力追繳積案，60歲的林婦在新北市經營工程公司，卻積欠多筆健保費、汽機車燃料使用費與強制汽車責任保險費外加罰鍰，連停車費也多次欠繳。

▲新北市1名林姓婦人積欠44筆超速罰單，被稱為「超速女王」。（圖／行政執行署新北分署提供）

更誇張的是，林婦積欠63筆交通罰單，包括闖紅燈、違規變換車道與未繫安全帶，其中44筆是超速罰單，違規地點北至新北市萬里區、南至高雄、台東等地，被稱為「超速女王」，所欠稅費合計22萬餘元，從2016年7月起陸續被移送新北分署執行，林婦喊窮，多年來僅付4萬餘元，仍欠17萬餘元。

新北分署本月（12月）14日接獲通報，趕往新北市三峽區要查封林婦停在收費停車格的1輛廂型車，但慢了一步而撲空，本月16日又接獲通報，發現林婦另1輛廂型車停在蘆洲區1處收費停車格，這次新北分署及時趕到，把車查封拖回保管場，通知林婦趕快處理還款事宜。

▲新北市1名林姓婦人積欠44筆超速罰單，被稱為「超速女王」。（圖／行政執行署新北分署提供）

林婦起初宣稱還沒想好怎樣還錢，新北分署打算把查封的廂型車拍賣抵償，研判該車剛好無積欠罰單與稅費紀錄，說不定可賣到10萬元，林婦今上午再度被書記官聯繫，得知被查封的車子要被拍賣，名下其他車輛也可能被新北分署繼續追查，今下午立刻捧現金到新北分署繳清17萬餘元，新北分署結案解封，讓林婦把車領回，但她須多繳1筆車輛保管費。

新北分署呼籲民眾應遵守道路交通安全規則，以免危及道路交通安全，並遭受裁罰而破財，萬一違規遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，以免遭受強制執行，額外損失車輛拖吊費及保管費。