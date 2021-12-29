張庭、林瑞陽慘了！中共黨媒「點名秘密」強調：重拳出擊不能停

▲ 林瑞陽、張庭。（圖／翻攝自微博／張庭）



記者蔡紹堅／綜合報導

藝人林瑞陽、張庭夫婦在大陸的公司因涉嫌傳銷，遭到大陸官方調查。中共黨媒《人民日報》下午發出評論文章指出，必須警惕以電商、微商等名義開展的新型傳銷行為，「重拳出擊不能停，深挖細查見成效。」

《人民日報》在文內提到，「日前，張庭林瑞陽公司涉嫌傳銷被查處。市場監管部門回應，涉案人員多、金額比較巨大，已進入財物審計階段。涉案公司回應，積極配合有關部門工作。有關案件性質、責任認定，還需靜等調查結果。」

▼張庭。（圖／翻攝自微博／TST庭秘密）



《人民日報》在文內指出，由此引發的大眾對網絡傳銷現象的熱議，也在提醒人們須警惕以電商、微商等名義開展的新型傳銷行為，「法治社會，容不下違法鑽營的『秘密』；法律之傘，只保護守法本分的經營。」

《人民日報》並在文章的最後強調，相關機構與網絡平台需要加強技術甄別，撕開包裝馬甲，「治理各類線上、線下傳銷活動，重拳出擊不能停，深挖細查見成效。」

值得注意的是，《人民日報》在文中特別點出「秘密」兩字，正好林瑞陽、張庭所設立的公司名稱就是「TST庭秘密」，似乎是在暗示兩人此次恐怕很難安然脫身。

▼人民日報特別在文中點出「秘密」兩字。（圖／翻攝微博）

