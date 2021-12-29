3個21的奇蹟度過2021！蘇貞昌：2022讓我們一起繼續拚

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

歲末年終，29日為安排公開行程的行政院長蘇貞昌，在臉書上回顧今年的施政成果。儘管遭逢百年大疫新冠肺炎的侵襲，但台灣全民一心合作抗疫，創造 11 年來最旺的經濟成長，以及21年來最高的投資率、21年來最低的同月失業率，還有連續21個月外銷訂單成長，「2022，讓我們一起繼續拚，讓台灣繼續向前進」。

蘇貞昌表示，台灣外銷訂單連續21個月成長、失業率是21年來同期失業率最低、投資率是21年來佔GDP比例最高，「我們用3個21的奇蹟，度過2021年」。

蘇貞昌還提到，經濟成長全民共享，勞工基本工資調高是15年來最高，軍公教調薪25年來新高。過去一年，真的不平靜的世界，台灣真的是可以在全世界鎖國、封城、禁止學校上課的時候，舉世滔滔、台灣平安，感謝國人同胞配合支持。而目前疫苗4154萬劑，疫苗覆蓋率第1劑接近80%、第2劑已經67％

此外，年初的百年大旱真的非常辛苦，幸好在蔡英文總統指示下，前瞻預算有事先超前部屬，挺過了百年大旱，雖然現在是枯水期，但所有水庫的水都有8、9成滿。

「雖然做了這麼多，但跟大家報告，從2016年政黨輪替後，第2年度開始年度結餘，去年是結餘1303億。」蘇貞昌說，加薪減稅增福利，賸餘連年破千億，因為蔡總統的領導，舉國同心；他也強調，沒有100分的政府，但我們盡心盡力、誠心誠意，希望把事情做得更好。