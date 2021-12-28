數位發展部要來了！政院：加速數位轉型、做好資安工作

▲行政發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院28日三讀通過《行政院組織法》部分條文修正案與《數位發展部組織法》，將增設數位發展部，並配套把科技部調整為國家科學及技術委員會，由政務委員兼主委。對此，行政院表示，未來數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路、傳播等五大領域，期盼藉此次組織轉型的機會，加速促進國家數位轉型、做好資安維護工作。

未來增設數位發展部後，將職司通訊、資訊、資通安全、網路及傳播等5大領域業務，並配套把科技部調整為國家科學及技術委員會，由政務委員兼主委，提升跨部會協調功能。

行政院發言人羅秉成28日表示，「數位發展部組織法」是邁向國家數位轉型的重要組織改造工程，蘇院長感謝立法院審議通過此項重大法案，並特別感謝立法院院長游錫堃、副院長蔡其昌、朝野各黨團及委員們的辛勞及支持。

羅秉成指出，未來數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用等，期盼經由此次組織轉型的立法完成，加速促進國家數位轉型、做好資安維護工作。

羅秉成表示，數位發展部的籌備工作，包括政策規劃與諮詢、業務範疇與人員移撥、規劃辦公廳舍、建置各項資訊系統等項目，將依籌備小組召集人郭耀煌政委的規劃進行，至於有媒體詢問數位發展部的掛牌時間及首任部長人選等議題，待確定後再對外說明。