快訊／《數位發展部》來了！最快明年Q1掛牌　立院三讀通過組織法

▲蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為強化國家科技發展整體規劃，立法院院會今（28日）三讀通過《行政院組織法》部分條文修正案與《數位發展部組織法》等案，將增設數位發展部，職司通訊、資訊、資通安全、網路及傳播等5大領域業務，並配套把科技部調整為國家科學及技術委員會，由政務委員兼主委，提升跨部會協調功能。

行政院會今年3月25日通過組改法案，將新設數位發展部、國防部防衛後備動員署，科技部改為國家科學及技術委員會；行政院政務委員郭耀煌日前在立法院備詢時說明，若立法院本會期順利三讀，數位發展部最快明年第一季掛牌。

根據行政院規劃，數位發展部成立後，將負責原本交通部的通訊整體資源規劃業務，國家發展委員會的智慧政府、開放資料業務，以及國家通訊傳播委員會的通訊傳播基礎建設、產業發展與輔導業務。

《數位發展部組織法》明定，數位部以「推進國家數位發展，建立繁榮安康、平等包容數位社會」為願景，整合目前分散在各部會有關通訊、資訊、資通安全、網路及傳播5大領域業務，並統籌產業、政府、社會與國民生活數位轉型的基礎建設及環境整備，以及資通安全、資料治理、創新沙盒、人才培育、數位包容與法制規範等業務，協助各機關落實數位治理。

針對資安議題，該法規定將設立次級機關資安署，職司國家資通安全政策規劃、計畫核議及督導考核，執行國家資通安全防護、演練與稽核業務及通訊傳播基礎設施防護。

民進黨立委劉世芳在三讀後發言表示，總統蔡英文在2020年就職演說就提到包括數位、5G等6大核心戰略，並宣布成立專責數位發展部會，未來包括數位治理、資料治理、數位法治人才培育、監理沙盒都將是數位發展部的業務，非常謝謝朝野立委支持，讓該法三讀通過，盼未來進一步打造「數位護國群山」。

民進黨立委江永昌補充，近年金融數位科技發展迅速，如今純網銀正式上路，純網保明年要開始，都涵蓋大數據應用，加上虛擬貨幣出現，讓去中心化金融蓬勃發展，期盼未來數位發展部和金管會可以攜手同心，分別在數位科技、金融科技共同推動監理，為台灣打下良好基礎，同時強調，在數位發展和人權保護當中，必須努力取得平衡。

▼數位發展部籌備小組召集人郭耀煌。（資料照／記者屠惠剛攝）