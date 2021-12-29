食農教育法草案過初審！　陳吉仲吐內心感動：有母法才能編預算

▲食農教育法出委員會，陳吉仲說，內心感動。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（29日）續審食農教育法，初審通過送院會審議。農委會主委陳吉仲會中報告提到，要有母法才能編預算，明年預計編10億投入相關工作。會後他受訪說「內心非常感動」，因通過不僅能具體執行農業根本問題，該法鼓勵消費者購買國內農產品，政府機關、學校跟相關單位都應採用在地食材。

陳吉仲說，此案送出委員會後，內心非常感動，很多農業根本問題，當食農教育法通過，可以具體執行並克服解決，如很多消費者不知購買的農產品是國內、國外，該法要求鼓勵消費者購買國內農產品，政府、學校跟跟輔導的相關單位等，全採用在地食材，更重要的是確保國人糧食安全、足夠，與合理價格。

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陳吉仲進一步說明，等同把糧食安全定義跟規範，透過法案執行，會編列相關經費，食農教育審議委員會已籌備好，開了幾次會，未來等母法一通過，就會依照組織擴大邀請委員討論後續如何推動，將大方針轉成工作清單。

至於會編列多少人力？陳吉仲指出，標示部分會分「散裝跟包裝」，包裝一定要標示產地來源國，散裝則跟衛福部食藥署討論，會陸續把相關品項提出要求，讓消費者認清購買的是國產或國外。不過，陳吉仲提到，雞肉還沒納入，有一半自美國進口，若有標示，一樣能幫助消費者更認知購買產品來源。

陳吉仲不忘說，食農教育不好做，以校園採用在地食材為例，推了5年，覆蓋率才9成3，現在要讓各機關單位都採用，農委會不是只有公文去就好了，還要讓相關通路業者到哪取得3章1Q食材。

若5年內機關都採在地食材，陳吉仲強調，保證會有需求，帶動供給，目前3章1Q進度，如明年雞蛋可以100%，羊肉、禽肉8成，豬肉9成，這個是可以溯源的部分，未來更能要求達100%，產銷履歷6萬公頃，有機1.6萬公頃，溯源7、8萬公頃，未來還會大幅度增加。