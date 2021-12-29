同事嫌餐點貴拒吃...「一聽老闆買單」馬上搶！她愣：不要臉

▲原PO被同事的厚臉皮行徑氣炸。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

職場上遇到的人百百種，難免都會遇到一些看不順眼的人。有位網友就在《匿名公社》分享，自己有3個厚臉皮同事，本來嫌餐點貴堅決不吃，沒想到一聽到老闆買單，馬上搶了別人的份，讓她直呼「不要臉」！

原PO表示，因為天氣很冷，所以主管提議叫麻油雞麵線外送，其中有3位同事嫌貴就沒登記，但就當餐點到時，剛好大老闆來巡視，就直接霸氣買單，「沒想到原先拒吃的3位同事，馬上衝過來想吃」，但因為店家都是一碗一碗裝好的，「她們若拿了，就是拿走原本登記同事的份」，本來主管還想說倒在大鍋裡全組分著吃，「她們竟然還拒絕，三碗拿著就走了」，種種行徑讓原PO氣炸「怎麼有人可以這麼厚臉皮啊，要錢就不訂，一聽到有人買單就來搶」。

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原PO接著說道，最後還是主管騎車再去買三碗，來請原本就已經登記的同事，雖然主管要大家別在意，因為老闆請客全部人都能吃，「但一開始是我們打算自費購買的耶，有夠不要臉」。

貼文一出，引起網友們共鳴，「人不要臉天下無敵」，「我最討厭貪小便宜的人」，「我同事也會這樣」，「怎麼好意思拿？是我才不好意思拿」，「不用氣他們，只是讓所有人看見他們為了一碗麵展現的程度而已，主管跟同事只是不想傷和氣，大家都心知肚明」。